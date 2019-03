Boj proti smrtelným nehodám. Volvo omezí maximální rychlost aut na 180 kilometrů v hodině

Počínaje rokem 2020 by v žádném novém voze Volvo neměl nikdo utrpět smrtelné ani velmi vážné zranění. Cíle programu nazvaného Vize 2020 ale podle šéfa společnosti Hakana Samuelssona nebude možné splnit, aniž by firma nerozšířila pole působnosti i na chování řidiče. Kromě omezení rychlosti Volvo hodlá nasadit kamerovou technologii, která bude monitorovat stav řidiče a jeho pozornost, aby se zabránilo v řízení lidem, kteří se na jízdu plně nesoustředí nebo jsou opilí. Právě to jsou vedle rychlosti další dva hlavní důvody nehod.

Řidič, který je rozptylován mobilním telefonem nebo jiným způsobem, se plně nesoustředí na řízení, což je další příčina smrtelných dopravních nehod. V mnoha ohledech jsou tito řidiči stejně nebezpeční jako opilci za volantem, doplnil Samuelsson.

Automobilka rovněž hledá možnosti, jak spojit chytrou technologii pro omezení rychlosti s technologií monitorování prostoru, v němž se vůz pohybuje, aby její vozidla mohla v budoucnu automaticky omezovat rychlost v blízkosti škol a nemocnic.

Novela o provozu: změny v bodovém systému zvýhodní bohatší řidiče

Politika rychlostního limitu ale podle agentury Reuters nebude úplně ultimativní, na některých trzích bude možné zařízení vypnout. Příkladem je Německo, kde se na dálnicích běžně jezdí rychlostí 200 i více kilometrů za hodinu.

Společnost Volvo, kterou vlastní čínská Geely, oznámila novou politiku omezení rychlosti v předvečer autosalonu v Ženevě, kde představí svůj nový model Polestar 2.

Skupina Volvo Cars ve finančním roce 2018 prodala po celém světě 642.253 vozů, což proti roku 2017 znamená zvýšení prodeje o 12,4 procenta. Provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) firma zvýšila na 14,2 miliardy švédských korun (34,6 miliardy Kč) ze 14,1 miliardy v předchozím roce. Tržby v tomto období vzrostly na 252,65 miliardy švédských korun z 208,65 miliardy v roce 2017.

