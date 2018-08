Billy, Lack a Ivar míří do Indie. Ikea tam otevřela první prodejnu

„Přijel jsem až z Bengalúru,“ přiznal se německému deníku Die Welt Krishna Mohan Dixit, který postával ve frontě před očekávaným otevřením prodejny Ikea v Indii. Ta se nachází ve městě Hajdarábád, to znamená, že Dixit musel ujet téměř 600 kilometrů. Zdaleka však nebyl sám.

Švédská firma se na příchod na subkontinent připravila a řadu aspektů přizpůsobila specifikům lokálního trhu. V sortimentu prodejny tak vedle tradičních skládacích skříní a stolů nechybí třeba barevné dečky, zarámované obrazy Tádž Mahalu nebo matrace z kokosových vláken.

Indická střední třída také není zvyklá na to, aby si nábytek dopravovala domů a sestavovala sama. Ikea tak spolupracuje s místním online zprostředkovatelem řemeslníků UrbanClap, který bude zajišťovat transport a montáž zakoupeného zboží.

Od evropských zvyklostí se liší i restaurace. Jídelna prodejny v Hajdarábádu disponuje tisícovkou míst, a je tak vůbec největší ze všech restaurací Ikea. Z náboženských důvodů nejsou tradiční masové kuličky vyrobeny z vepřového či hovězího, ale drůbežího masa, nebo jsou vegetariánské. V menu nechybí tradiční pokrm Biryani.

Především však indická Ikea sází na velmi příznivé ceny. Více než tisíc položek v sortimentu se bude prodávat za cenu do 200 rupií, tedy zhruba 65 korun.

S touto strategií plánuje Ikea rozšířit síť v Indii do roku 2025 na 24 prodejen. Vůči záměru však zaznívá skepse, a není to jen proto, že nábytkářský řetězce se pokusil vstoupit na tamní trh už v roce 2006. Podle Satishe Meena ze společnosti Forrester Research je vkus Indů extrémně diferencovaný a neexistují dva státy ani města se srovnatelnou poptávkou. To by mohl být pro řetězec, který nabízí vesměs unifikovaný sortiment a nabídka se jen mírně přizpůsobuje lokálním specifikům, problém.

