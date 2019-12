Amazon bude dál sloužit Pentagonu. To chce klid, vzkazuje Bezos zaměstnancům

Americké technologické firmy čelí tlaku zaměstnanců na ukončení spolupráce s ministerstvem obrany a také s dalšími silovými složkami federální vlády. Nejkřiklavějším příkladem je ukončení projektu Maven, v němž společnost Google dodávala Pentagonu umělou inteligenci pro vylepšení technologie bezpilotních letounů. Poté, co petici proti projektu podepsalo více než tři tisíce zaměstnanců, se vedení společnosti rozhodlo spolupráci utnout. Jeff Bezos se vydal opačnou cestou, upozornil web BusinessInsider.com.

Šéf Amazonu nebývale otevřeně podpořil ministerstvo obrany. Pokud by americké technologické společnosti přestaly spolupracovat s armádou, země by se dostala do velkých problémů. „My jsme ti dobří,“ řekl Bezos v rozhovoru na Reaganově národní obranné konferenci v Kalifornii. Dodal, že si uvědomuje, že situace je komplikovaná, ale silná obrana je v zájmu všech.

Bezos také zkritizoval přístup některých zaměstnanců a managementu. Je to pro mne důležité téma, řekl. Zároveň ale uvedl, že názor zaměstnanců nesmí být pro firemní politiku určující. Vedení musí umět říct: „Podívejte, chápeme, že jde o témata budící emoce, ale uděláme to takto. Podpoříme ministerstvo obrany, protože tato země je důležitá.“

Bezosovy výroky přicházejí v době, kdy Amazon podal právě na ministerstvo spravedlnosti žalobu kvůli tomu, že kontrakt na digitalizaci infrastruktury v hodnotě deseti miliard dolarů získal konkurenční Microsoft. Ve více než stostránkové stížnosti firma tvrdí, že zakázku nezískala kvůli osobní intervenci amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle Amazonu ministerstvo obrany změnilo na poslední chvíli specifika zakázky a rozhodnutí provázela řada chyb. Stížnost upozorňuje mimo jiné na předchozí výroky Trumpa, že bude zakázku bedlivě sledovat, uvádí web TheVerge.com.

Vztah mezi Bezosem a Trumpem je dlouhodobě napjatý. Od svého zvolení Trump opakovaně kritizuje společnost Amazon a také list The Washington Post, který Bezos vlastní.

