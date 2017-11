Počet onkologických onemocnění na sto tisíc obyvatel Běloruska se od roku 1986 zvýšil z 82 na šest tisíc. Úmrtnost mezi léty 1995 až 2005 narostla o 23,5 procenta, nejvíce lidí umírá v produktivním věku mezi 45. a 50. rokem života. Stářím jen jeden člověk ze čtrnácti. Pětina Bělorusů totiž žije na území zasaženém radioaktivitou. Tak shrnuje základní fakta v knize Modlitba za Černobyl běloruská novinářka, spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová.

Právě Bělorusko bylo zemí, kterou nejvíce zasáhla havárie ukrajinské jaderné elektrárny. Horší zkušenost s negativními následky jádra má ve světě snad už jen Japonsko. Překvapí přitom, že samotné Bělorusko žádnou vlastní jadernou elektrárnou nedisponuje. Tedy alespoň prozatím.

I přes černobylskou zkušenost totiž vláda Alexandra Lukašenka počítá, že do jaderného klubu vstoupí. A to už za dva roky. Tamní režim před pár lety oprášil starý plán výstavby z osmdesátých let, který zastavila právě černobylská tragédie. A už v roce 2019 má odstartovat štěpná reakce v prvním ze dvou reaktorů vznikající jaderné elektrárny oficiálně zvané Běloruská. Pokud bude harmonogram dodržen, půjde po dvanácti letech o první nový reaktor na evropském kontinentu.

Přesto se toho o Běloruské elektrárně za 11 miliard dolarů na rozdíl od dalších vznikajících reaktorů ve francouzském Flamanville nebo finském Olkiluoto ví relativně málo. Příčinou je jistě i Lukašenkův režim a s tím spojená uzavřenost země. Minsk je sice jen dvě hodiny letu přímou linkou vzdálený od Prahy, přesto má země pro mnoho Evropanů poněkud tajemný nádech. Vrcholy chladicích věží rozestavěné elektrárny zahalených v mlze jako by to symbolicky stvrzovaly.

Jenže Bělorusko není Rusko. Třeba příslušnice celní stráže jsou zde stejně pohledné i přísné jako v Rusku. Na rozdíl od personálu moskevských letišť se však dovedou usmát, pozdravit, poděkovat, a to i v angličtině. Rozpolcenost země mezi EU a Ruskem, zvěsti o podivných nehodách a s nimi spojený tlak na běloruskou vládu na větší transparentnost projektu vznikajícího těsně u hranic Unie tak nakonec zapůsobily. Jaderná elektrárna Běloruská se otvírá světu.

