Banánová kalamita: německý řetězec Aldi varuje před nedostatkem oblíbeného ovoce

Banány patří společně s jablky mezi nejoblíbenější ovoce Evropanů. Většina se dováží do EU z Ekvádoru a Kolumbie. Nyní hrozí, že jejich cena výrazně poroste, protože se sníží jejich dostupnost. Může za to tropická houba Foc R4T, jež způsobuje odumírání banánovníků a zničení plantáže na dalších třicet let.

Kolumbijské úřady potvrdily, že obávaná panamská nemoc, jak se chorobě přezdívá, napadla plantáže v Kolumbii. „I když nemoc byla potvrzena zatím jen v oblasti La Guajira, vyhlašujeme národní nouzový stav, abychom zabránili šíření nemoci,“ řekla ředitelka kolumbijského zemědělského institutu Deyanira Barrero Leónová. Export banánů podle ní může pokračovat, protože houba není pro člověka nebezpečná.

Problémem je nicméně to, že houba napadá odrůdu banánovníku Cavendish, jež tvoří 95 procent globálního trhu s banány. V Německu má Cavendish dokonce 99 procent trhu. S omezením produkce souvisí samozřejmě i cena ovoce. Jen do Německa bylo loni importováno 350 tisíc tun banánů z Kolumbie, to znamená třetinu celkového množství. Do Česka se dováží z Kolumbie pětina banánů.

Kde se vzala houba srpovnička špičatovýtrusá, jež likviduje banánovníky:

Kronika ohlášené smrti. Světu hrozí, že úplně zmizí banány

V mnoha zemích východní Afriky tvoří banány nepostradatelnou součást jídelníčku ( Autor: Profimedia.cz )

„Nemoc ohrožuje nejvýznamnější oblast původu banánů pro evropský a severoamerický trh. Zamořené oblasti jsou tak pro další produkci banánů nepoužitelné,“ uvedla německá asociace obchodníků s ovocem DFHV.

Už v 60. letech minulého století houba fakticky vymazala z trhu odrůdu banánů Gros Michel. DFHV varuje, že do několika let nebudou banány druhu Cavendish pro německý trh prakticky dostupné.

Diskontní řetězec Aldi Süd sleduje vývoj v Kolumbii se znepokojením. Obává se, že se nemoc rozšíří i do okolních zemí. „To by mělo významné důsledky pro všechny země v regionu, jež produkují banány,“ uvedli zástupci firmy pro německý deník Die Welt.

Ředitel německé pobočky obchodníka s banány Chiquita Deutschland Marc Seidel varoval před reálnou hrozbou, že oblíbené ovoce, jak je nyní na evropském trhu známe, do několika let zmizí.

