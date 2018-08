Babiš otáčí. Bude pomáhat Omnipolu zbrojaře Hávy

„Chci to přednést na úrovni premiéra a říct, že tady je unikátní bezpilotní letoun, který může pomoci a monitorovat pobřeží a moře, jak pašeráci pracují,“ prohlásil minulý týden Andrej Babiš (ANO) při návštěvě firmy Primoco UAV v pražském Radotíně. Její bezpilotní prostředky chce v příštích dnech nabídnout italské a maltské vládě ke sledování a zmírnění nelegální migrace z Afriky.

Na mezistátní návštěvu s sebou Andrej Babiš bere i Ladislava Semetkovského, ředitele společnosti Primoco UAV. Nebude jediným, koho bude jednání Babiše s italskými a maltskými lídry zajímat. Rozhovory bude bedlivě sledovat i firma Omnipol, která patří zbrojaři Richardu Hávovi a jeho dvěma synům, jak týdeníku Euro loni potvrdil šéf společnosti Jiří Podpěra.

Omnipol totiž s podnikem Primoco UAV velmi úzce kooperuje. „Se společností Primoco pana Semetkovského intenzivně spolupracujeme a zastupujeme jejich produkt v různých teritoriích na světě v oblasti užití pro obranné a bezpečnostní účely. Pro jakékoli užití jejich produktu v této oblasti je samozřejmě potřeba licence, kterou Primoco přímo nedisponuje,“ potvrzuje Marika Přinosilová, marketingová ředitelka Omnipolu. Aktuálně prý dodávají bezpilotní letouny z Radotína do jihovýchodní Asie.

Že Andrej Babiš pomáhá Hávově firmě, je překvapivé především kvůli jeho dřívějším výrokům. „Já mám střet zájmů, to všichni věděli. I voliči. Ale pan Kalousek nehlásil střet zájmů s Hávou, když Háva prodal solár ČEZ. Ani nehlásil svůj byt, že zdělil od Hávy,“ hulákal třeba v dubnu 2015 na Miroslava Kalouska (TOP 09) ve Sněmovně. „Já nevím, kam nosili ty provize za gripeny. Kde Háva mu to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Kde to všechno má, co tady nakradl za ta léta,“ útočil na Kalouska zase v březnu 2017.

Proč tedy nyní tak razantně otočil? „O tom (propojení Primoco UAV s Omnipolem, pozn. red.) nic nevím, firma Primoco mi o tom nic neřekla a není to důležité,“ odpověděl Babiš týdeníku Euro. „Bezpilotní letadlo chci nabídnout na základě mezivládní dohody bez zprostředkovatele,“ upřesňuje.

Těžko říct, jestli bude jeho obchodní mise úspěšná. Itálie má vlastní obranný průmysl. Průzkumné drony nakupují ozbrojené síly třeba od janovské společnosti Piaggio Aerospace.

