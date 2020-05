Až se trh zeptá, co jste dělali během koronaviru

Desetitisíce, možná statisíce lidí plných obav, kteří začali náhle pracovat z domova, představují lákavou hostinu pro útočníky v kybernetickém prostoru. Mimo bezpečnou firemní síť jsou totiž často téměř bezbranní. Hackeři to vědí a počíhají si na ně. Jsou pro ně totiž branou pro vstup do sítí a firemních systémů. Trend využívání aktuální krize k útokům na počítačové systémy potvrzuje také zkušenost společnosti Cisco, která za jediný den zablokovala u svých zákazníků vstup na téměř 1 900 škodlivých webů odkazujících v názvu na koronavirus.

Analýza bezpečnostního týmu Cisco Talos ukázala, že nejčastěji kybernetičtí zločinci nyní využívají phishingové kampaně, dezinformace, nebo malware s tématem COVID a cílem útoků jsou přitom organizace zajišťující výzkum nebo jinou práci související s koronavirem. Sem spadají například právě zdravotnická zařízení.

„Snadněji podlehnout sofistikovaným útokům teď může prakticky kdokoliv. Stačí chvilka nepozornosti a jeden neopatrný klik. Bez zabezpečení, které by zabránilo proniknutí útočníků do systému, pak mohou být škody způsobné ztrátou dat nebo kontroly nad IT infrastrukturo značné,“ popisuje hrozící scénář Milan Habrcetl, bezpečnostní expert společnosti Cisco.

Aby firmy a organizace mohly čelit těmto útokům, rozhodla se jim společnost Cisco poskytnout zdarma svá bezpečnostní řešení. Konkrétně jde o:

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client umožňuje zaměstnancům pracovat na jejich mobilních zařízeních bezpečně odkudkoliv přes virtuální privátní síť (VPN).

Cisco Umbrella ochrání zaměstnance před škodlivými odkazy či weby, ať už jsou připojeni v podnikové síti či nikoliv. Denně analyzuje přes 180 miliard požadavků na přístup na různé weby a ty škodlivé blokuje. Toto bezpečnostní řešení najdete zde.

Duo Security umožňuje organizacím zkontrolovat identitu uživatelů a důvěryhodnost připojeného zařízení pomocí pokročilé vícefaktorové autentizace. Pro získání tohoto řešení se můžete registrovat zde.

„Ve srovnání s obdobím před pandemií, Cisco každý týden zaznamenává nejméně 10krát více žádostí od organizací, které potřebují zabezpečit zaměstnance pracující vzdáleně. Uvědomují si totiž rizika. Jedním z nich je i nebezpečí ztráty či úniku citlivých informací skrz nevhodný nástroj pro vzdálenou komunikaci. Ten by měl poskytovat minimálně end-to-end šifrování, zabezpečení meetingů heslem a neměl by umožnit přístup k datům a komunikaci nikomu třetímu,“ upozorňuje Habrcetl. Takovým řešením je Cisco Webex, který je v rámci pomoci nyní k dispozici také zdarma. Každý den se do něj nyní registruje 240 000 uživatelů, přičemž před krizí využívalo tuto nejrozšířenější komunikační platformu 300 milionů uživatelů po celém světě. Registrovat se můžete zde.

Podle známého přísloví, co nás nezabije, to nás posílí, vzejdeme z této nelehké doby silnější. Budeme připraveni na podobné situace, pružnější ve způsobu výkonu práce, lépe zabezpečení a naučíme se využívat technologie pro efektivnější spolupráci. Nastane nový standard, a kdo se dokáže z této lekce poučit, získá před ostatními náskok.