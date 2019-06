Aukro mění majitele. Pale Fire koupila skoro 60 procent firmy

Z Aukra exitují brněnská Agora Development podnikatele Ladislava Chodáka a pražská společnost Equity Partners Petra Kymličky. Zbylý podíl v Aukru drží skupina Leverage, která do něj vstoupila v roce 2017.

“Pro Aukro a všechny jeho uživatele je to skvělá zpráva. Fakt, že s námi chce spolupracovat takto významný investor, potvrzuje, že byznys Aukra stojí na pevných základech a že má potenciál dále posilovat svou pozici na trhu,” uvedl Lumír Kunz, výkonný ředitel Aukra.

Aukro investici potřebovalo. Už kvůli splátkám IT systému za 90 milionů korun nebo chystanému rozvoji. Ročně se na Aukru prodá zboží za skoro dvě miliardy korun, samotné příjmy firmy pak přesahují 100 milionů korun. Marže jsou přitom na rozdíl od klasických e-shopů poměrně vysoké, protože firma nemusí vůbec řešit například logistiku zboží k zákazníkovi a nedrží žádné vlastní zboží na skladě. Cílem firmy je, aby se do 5 let na Aukru prodalo zboží za 10 miliard.

“Aukro je výzva, na kterou se nesmírně těšíme. Marketplace business modely jsou oblast, která nás dlouhodobě investičně zajímá a Aukro je synonymem pro marketplace. Současný management už započal hezký obrat a věřím, že s naším přispěním jej ještě urychlíme a vrátíme postupně Aukro tam, kde kdysi bylo,” dodává Jan Barta, partner Pale Fire Capital.

Dále čtěte: