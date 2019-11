Augmentovaná realita podtrhuje úspěch českých firem na veletrhu Advanced Engineering

Již pošesté se pod taktovkou britské pobočky agentury CzechTrade uskutečnila česká expozice na unikátním technologickém veletrhu Advanced Engineering v srdci britských Midlands. Zde představené inovace většinou směřují do leteckého a automobilového průmyslu či motorsportu a důležitý je také kompozitní průmysl, ve kterém hrají Britové v celosvětovém měřítku zásadní roli.

Od McLarenu až po Airbus Defence and Space

V rámci akce proběhla i prestižní výroční večeře, při které zástupce ikonické automobilky McLaren mimo jiné představil nové kompozitní technologické centrum, jehož cílem bude stát se světovým lídrem v lehkých uhlíkových vláknech a kompozitní technologii. Zástupce McLarenu posléze navštívil i českou expozici, kde jednal s kompozitní firmou 5M. Česká republika má totiž i přes velkou a mocnou konkurenci v inovacích do kompozit co nabídnout.

České firmy na veletrhu Advanced Engineering:

Český pavilon přitáhl i další klíčové hráče ve Velké Británii, například společnosti Airbus Defence and Space, Jaguar-Land Rover, Tata Motors, Safran, IBM, Caterpillar Defence či například britského technologického obra QuinetiQ. Návštěvnost české expozice s centrálním barem byla po celé dva dny vysoká a dala tak zapomenout na všechny negativní předpovědi spojené s brexitem. Hostům se na příklad symbolicky podávaly tři druhy tradičních českých piv z pivovarů Frýdlant a Břeclav, což umocnilo networking mezi přítomnými.

Augmentovaná realita v leteckém průmyslu: Premiéra v Birminghamu!

Český pavilon měl opravdu co ukázat: kromě kompozit nabízel přesné obrábění do leteckého průmyslu (CSO a Spoluworks), 3D tisk (Advanced Engineering) technologie pak zastupovala audiodiagnostika strojů (Neuron Soundware), hi-tech elektronika do elektrických leteckých motorů (MGM compro) a augmentovaná realita (Adamapp). Právě na jejím pozadí se podařil velmi zajímavý projekt, iniciovaný britskou pobočkou CzechTradu, ve kterém byla touto technologií vytvořena velmi moderní interaktivní prezentace Moravského leteckého klastru, jenž zastřešoval hned čtyři firmy v českém pavilonu.

Jak to fungovalo v praxi? V pavilonu byl vystaven model letadla Evektor EV 55 Outback, na který návštěvníci namířili tablet a postupně klikali na jednotlivé části letadla a objevovali tak jejich dodavatele. Novátorská prezentace dovedností českých leteckých dodavatelů slavila velký úspěch a o řešení dokonce projevila zájem britská letecká aliance Midland Aerospace Alliance (MAA), jejímž členem je kupříkladu společnost Rolls-Royce.

Prezentace za použití augmentované reality je vnímána jako nový výrazný prvek marketingového úsilí českého leteckého průmyslu. Po premiéře v Birminghamu bude dále představena v Turíně a v létě 2020 na slavném britském mezinárodním leteckém veletrhu Farnborough.