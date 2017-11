Aramco a SABIC postaví petrochemický komplex. Investují 20 miliard dolarů

Po podpisu předběžné dohody, tzv. memoranda o porozumění, generální ředitel společnosti Aramco Amín Násir novinářům řekl, že závěrečné rozhodnutí o pokračování projektu by mělo padnout do konce roku 2019. Komplex by mohla zahájit produkci v roce 2025 a investice budou rozdělené mezi obě firmy stejným dílem.

Komplex by měl vyrábět polyetylén, polypropylen, xylen, benzen a další produkty. Zpracovat by měl zhruba 400 tisíc barelů lehké arabské ropy denně a vyrobit kolem devíti milionů tun chemikálií a minerálních olejů ročně a dalších 200 tisíc barelů nafty denně pro domácí použití. Vytvořit má přímo a nepřímo kolem 30 tisíc pracovních míst.

Saúdové plánují obří investice. Do těžby ropy a plynu dají 300 miliard dolarů

Ředitelé obou firem dodali, že komplex by se mohl nacházet v přístavním a průmyslovém městě u Rudého moře Janbu. Uvažuje se však i o jiných místech.

Aramco je největší ropnou firmou na světě. Společnost se připravuje na primární nabídku akcií, vláda by mohla prodat příští rok na burze až pět procent akcií, napsala agentura Reuters.

