Apple představil nový operační systém iOS 13. Zrychlí výkon telefonů

Apple používá operační systém iOS ve svých chytrých telefonech iPhone i počítačových tabletech iPad. Jeho nejnovější verze podle firmy přináší řadu vylepšení, včetně funkce „Sign In with Apple“ pro jednoduché a bezpečné přihlašování do aplikací a internetových stránek.

„iOS 13 přináší nové funkce do aplikací, které používáte řadu let, včetně mnoha vylepšení u fotografií a map, a také prvky pro ochranu soukromí jako Sign In with Apple. To vše při zajištění rychlejšího výkonu,“ uvedl viceprezident společnosti Craig Federighi.

