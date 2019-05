Apple na nákupech: výrobce iPhonů pohltil přes dvacet firem za půl roku

Apple v posledních měsících rapidně zvýšil akviziční tempo. Jak v rozhovoru pro CNBC uvedl Cook, společnost převzala v uplynulých šesti měsících 20 až 25 firem.

„Když máme přebytečnou hotovost, rozhlížíme se, co ještě můžeme dělat,“ uvedl Cook. „Kupujeme vše, co potřebujeme, co nám může vyhovovat a má to strategický význam. A tak nakupujeme, v průměru jednou za dva, tři týdny.“

Technologický obr zřídkakdy komentuje své akvizice nad rámec běžných oznámení, že převzala menší společnost a nemíní přibližovat své záměry, připomíná web MarketWatch.

Nejdražším nákupem v historii Applu byla společnost Beats, převzatá za 3 miliardy v roce 2014. Mezi další výraznější nedávné nákupy patří aplikace Workflow před dvěma lety či loňské převzetí aplikace Texture.

Na své aktuální utrácení má společnost dostatek financí. Podle čtvrtletní zprávy o hospodaření má k dispozici zhruba 113 miliard dolarů v hotovosti. I akcie americké firmy jsou v dobré kondici, od začátku roku již zhodnotily o 32 procent.

Čistý zisk firmy ve druhém finančním čtvrtletí, které skončilo 30. března, meziročně klesl o 16 procent na 11,56 miliardy dolarů. Celkové tržby se snížily o pět procent na 58,02 miliardy dolarů. V nynějším finančním čtvrtletí očekává Apple tržby 52,5 až 54,5 miliardy dolarů.

Tržby z prodeje chytrých telefonů iPhone se ve druhém finančním čtvrtletí meziročně propadly o 17 procent na zhruba 31 miliard dolarů. To představuje jejich doposud nejvýraznější pokles.

