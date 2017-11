Apple zvýšil zisk na 236 miliard. Nový iPhone přitom startuje až dnes

Prodej telefonů iPhone se zvýšil o 2,5 procenta, ačkoli řada lidí čeká na příchod nového modelu iPhone X. Celkové tržby společnosti vzrostly o 12 procent na 52,58 miliardy dolarů ze 46,85 miliardy před rokem. Telefony iPhone se na těchto tržbách podílely téměř 55 procenty. V prvním čtvrtletí nového finančního roku, které zahrnuje klíčovou vánoční sezonu, očekává Apple tržby v rozsahu od 84 do 87 miliard dolarů. To by představovalo výrazný nárůst z rekordních 78,4 miliardy před rokem.

Vývoj hodnoty akcií společnosti Apple:

Zdroj: IEconomics.com

Čtvrtletní údaje podle agentury DPA rovněž ukázaly, že Applu se podařilo zastavit dlouhodobý útlum u tabletů iPad. Prodej těchto přístrojů vzrostl o více než 11 procent na 10,3 milionu kusů.

Za celý uplynulý finanční rok společnost Apple vydělala 48,35 miliardy dolarů (přes bilion korun), tedy zhruba o šest procent více než v předchozím roce. Celoroční tržby podniku vzrostly také o zhruba šest procent na více než 229 miliard dolarů.

Finanční ředitel Applu Luca Maestri řekl agentuře Reuters, že firma je s vývojem výroby telefonů iPhone X „docela spokojena“. Dodal, že produkce těchto telefonů se každým týdnem zvyšuje.

Apple je s tržní hodnotou kolem 868 miliard dolarů nejcennější veřejně obchodovanou společností na světě. Podle analytika Daniela Ivese ze společnosti GBH Insights není vyloučeno, že tržní hodnota Applu překoná hranici bilionu dolarů.

iPhone X jde do prodeje Apple začal 27. října na iPhone X přijímat předběžné objednávky a v pátek 3. listopadu spouští jeho prodej ve vybraných kamenných obchodech. V těch je ale jen omezený počet kusů. U internetových objednávek je doba dodání pět až šest týdnů. Někteří analytici proto mají pochybnosti, zda firma dokáže vyrábět dostatečný počet telefonů, aby uspokojila poptávku.



Nový iPhone X přichází deset let po prvním přístroji iPhone, který pomohl Applu stát se největší technologickou společností na světě. Tržní hodnota firmy se aktuálně pohybuje kolem 868 miliard dolarů (19,1 bilionu Kč).



Přístroj iPhone X již nemá displej z tekutých krystalů (LCD), ale displej OLED, který využívá technologii organických elektroluminiscenčních diod a poskytuje jasnější barvy a větší kontrast. S pomocí kamer je schopen rozeznat obličej uživatele a díky tomu se odemykat. Přístroj už nemá domovské tlačítko, takzvaný home button, které bylo dosud charakteristickým znakem iPhonu. Místo toho lze telefon uvést do provozu poklepáním na obrazovku.

