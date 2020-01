Analytik Partners Tománek: Evropské akcie jsou výrazně levnější než americké

Pokud se bavíme o ekonomických rizicích, která z nich vidíte v domácí ekonomice?

Za nemalé riziko považuji velkou závislost české ekonomiky na automobilovém průmyslu. Ten právě prochází výraznými změnami. Automobilky ve velkém investují do elektromobility. Přitom je velká otázka, jaký dopad to bude mít na jejich dlouhodobou ziskovost. Návratnost těchto investic je velmi nejistá.

Někteří vyloženě hovoří o tom, že elektromobilita je nejen riziko, ale i přímo sázka na špatného koně. Jak to vidíte vy?

Když to položíme do trochu absurdní roviny, je na místě se ptát. Pokud budeme hromadně přecházet na elektromobily, kde je budeme všichni nabíjet? Nejde ale jen o neexistující síť plnicích a dobíjejících stanic u nás. Jde i o to, že musíme postavit nové elektrárny. A postavíme je?

Co další rizika?

Rizikem je i přehřívající se realitní trh. To se týká zejména velkých měst. Před pěti lety jste platil za metr čtvereční v Praze průměrně padesát tisíc, dnes je to sto deset tisíc. Takový razantní nárůst cen není udržitelný.

Často diskutovaným problémem je současný růst mezd v Česku, který ne vždy odpovídá produktivitě práce. Máte za to, že tento růst je zdravý?

Tlak na růst mezd vytváří rekordně nízká nezaměstnanost. Nemyslím si, že růst mezd je problém. Naopak vnímám dosavadní růst mezd jako zdravý. Podniky se snaží získat či jen udržet zaměstnance, a nemají to vůbec lehké. Na druhé straně je také pravda, že mzdy rostou rychleji než produktivita a růst mezd by měl reflektovat hlavně růst produktivity. Pokud by tedy současný trend růstu mezd pokračoval nad úrovní růstu produktivity, potom bych to už vnímal jako riziko a problém.

Vraťme se do Ameriky, kde Donald Trump, jak říkáte, škodí americké ekonomice, ale ceny amerických akcií pokořují svá maxima. Doporučujete do nich investovat?

Americké akcie tvoří zhruba polovinu globálního akciového trhu. Tedy by měly být nedílnou součástí každého dobře diverzifikovaného investičního portfolia. Jsou příliš důležité na to, aby je investor jednoduše ignoroval. Je pravda, že některé americké akcie se teď jeví jako relativně drahé. Zmíním sektor spotřebního zboží, nebo sektor veřejných služeb, utilities. Ten se mi zdá aktuálně nejdražší. To znamená i nejméně atraktivní.

Co naopak stojí za pozornost?

Třeba americké banky mají dobré vyhlídky a jsou podle mého názoru i cenově atraktivní. Osobně například vlastním akcie banky Wells Fargo. To ale prosím neberte jako univerzální doporučení pro každého investora. Protože každý investor má nějaké cíle, předpokládaný horizont, nějaký temperament a podobně. A ještě jedna věc – můžu se i zmýlit.

Co evropské akcie. Jaké tam vidíte příležitosti?

Evropské akcie jsou oproti americkým nezanedbatelně levnější. Důvody jsou na první pohled zřejmé. Je to brexit, slabě rostoucí německá ekonomika, strašidelný italský dluh a tak dále. Na druhé straně i v Evropě najdeme spoustu vysoce konkurenceschopných, nadnárodních firem. Například některé farmaceutické firmy jsou nyní aktuálně cenově zajímavé. Ale třeba i vybrané evropské banky.

Ty ale mají problémy se ziskovostí už třeba kvůli politice ECB a také je čeká významná restrukturalizace v souvislosti s novými technologiemi. Což ne všechny zvládnou.

Pochopitelně, evropské banky nejsou mezi investory populární. Když jsem se před pár měsíci podíval třeba na britskou Lloyds Bank, obchodovala se za tak nízkou cenu, až jsem si říkal, že investoři musejí být přesvědčení o tom, že se Británie vrací na stromy. Protože jinak tak nízkou cenu nešlo vysvětlit. Chci tím říct, že investiční příležitosti se často skrývají na těch nejošklivějších místech, kam se mnoho lidí neodváží.