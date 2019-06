Americká investiční společnost KKR vstupuje do vydavatelství Axel Springer

Springerová a Döpfner po poklesu akcií za poslední rok chtějí, aby se vydavatel nejčtenějšího německého listu Bild stal znovu soukromou firmou a doufají, že jim nový akcionář pomůže financovat další růst, uvedla agentura Bloomberg.

Společnost KKR za jednu akcii nabídla 63 eur, což ve srovnání se závěrečnou cenou akcií z 29. května, kdy se zpráva o možném vstupu KKR dostala na veřejnost, představuje prémii 40 procent. Celou firmu návrh ohodnocuje na 6,8 miliardy eur (174,1 miliardy korun). Proti úterní závěrečné ceně akcií je nabídka vyšší o 13 procent.

KKR si jako podmínku stanovila, že nabídka bude platná pouze v případě, že ji přijme nejméně 20 procent akcionářů. Na veřejném trhu je k dispozici 44,8 procenta akcií, což znamená, že své akcie musí nabídnout k odkupu téměř polovina drobných akcionářů. Podle analytičky firmy Berenberg Sarah Simonové je nabídka dobrá a akcionáři by ji měli přijmout.

Springerová a Döpfner si podle dohody nechají své podíly ve firmě, dohromady vlastní 45,4 procenta, a budou mít nadále právo rozhodovat o strategii i v případě, že by si KKR zajistila většinový podíl. Zbývajících 9,8 procenta vlastní vnoučata zakladatele firmy Axel Sven a Ariane. Ti se mohou sami rozhodnout, zda si podíl ponechají, anebo zda jeho část či celý podíl prodají, informovala agentura Reuters.

Döpfner prohlásil, že dohoda s KKR představuje partnerství rovných. KKR se navíc zavázala, že zůstane investorem nejméně pět let. Strategické partnerství s KKR má firmě umožnit získat finance na další investice do současných aktivit i na nové akvizice. „Naše rozvojové plány vyžadují podstatné investice do lidí, produktů, technologie a značek v příštích letech,“ řekl Döpfner a zdůraznil, že firma potřebuje investovat i v případě zpomalování růstu. Kromě Bildu podnik vlastní také zpravodajský server Business Insider či německý deník Die Welt.

Akcie Axel Springer na zprávu zareagovaly růstem asi o 13 procent až na 63,30 eura. Od konce května, kdy se objevily informace o jednání s KKR, posílily zhruba o 20 procent. Loni v únoru se jejich cena dostala až na rekordních více než 73 eur.

Společnost Springer dnes vydala i varování před zhoršením hospodářských výsledků. Letos očekává pokles příjmů o jedno až čtyři procenta a očištěný hrubý provozní zisk EBITDA má klesnout asi o pět procent. Původně firma letos čekala růst příjmů. Kvůli investicím má být očištěný EBITDA příští rok výrazně pod letošním ziskem, v dalších letech se má zlepšovat. Döpfner zhoršení hospodaření zdůvodnil problémy pracovního portálu Stepstone, cyklickým oslabením ekonomiky a odchodem Británie z Evropské unie.

Dohoda přichází v době, kdy soukromé investiční skupiny mají zájem o nové akvizice. KKR už působí v Německu, kde zhruba do 20 firem investovala více než pět miliard dolarů (113 miliard korun).

