Američané se bouří proti karanténě. „Milují svou zemi, chtějí zpět do práce,“ řekl Trump

Ve Spojených státech propukly v minulých dnech na několika místech protesty proti karanténě, kterou místní úřady vyhlašují kvůli pandemii covid-19. Lidé podle agentury Reuters nesouhlasí s omezením pohybu na veřejnosti a uzavíráním obchodů a podniků. Podle průzkumu televize NBC se ale většina Američanů předčasného uvolnění karantény bojí.

Ve státě Washington na severozápadě USA se několik tisíc lidí shromáždilo před sídlem místního parlamentu ve městě Olympia. Protestovali proti nařízení guvernéra Jaye Insleeho, který obyvatelům zakázal pohybovat se po ulicích kromě naléhavých případů. Shromažďovat se na veřejných místech nesmí víc než 50 osob, otevřeno mohou mít jen obchody kriticky důležité infrastruktury.

„Uzavírat obchody a rozdělovat je na vítěze a poražené podle toho, zda jsou důležité nebo nepotřebné, je porušením federální ústavy,“ řekl novinářům organizátor mítinku Tyler Miller.

V Denveru ve státě Colorado zablokovali demonstranti svými auty městské centrum. Na protest proti jejich počínání se na křižovatkách sešli zdravotníci v maskách a rouškách, aby obyvatelům města připomněli naléhavost situace. Protesty proti karanténě se konaly také ve státech Texas, Ohio, Minnesota, Michigan a Virginie, uvádí Reuters.

Podle průzkumu televize NBC a listu The Wall Street Journal se ale 60 procent Američanů obává, že omezení vyvolaná nákazou by mohla být uvolněna předčasně. Jen 32 procent lidí připouští rychlý návrat k normálnímu fungování země. Mezi demokraty považuje 77 procent dotázaných za důležitější zvládnout pandemii, než oživit ekonomiku, mezi republikány je to jen 39 procent.

Koronavirová krize americkou ekonomiku těžce poškozuje, o podporu v nezaměstnanosti požádalo za minulý měsíc 22 milionů Američanů. Demonstranty podpořil i prezident Donald Trump, který také požaduje rychlé hospodářské oživení. „Ti lidé milují svou zemi,“ řekl v neděli na adresu protestujících. „Chtějí prostě zpátky do práce,“ dodal.

Podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse zemřelo v USA na covid-19 téměř 40 700 lidí, necelých 760 tisíc se virem nakazilo. Reuters uvádí 40 500 mrtvých a 750 tisíc nemocných.