Výroba amerických vojenských lodí v ohrožení: Čína a Rusko mohou narušit dodavatelský řetězec

Pentagon by se mohl dostat do situace, že bude závislý na zbrojních dodávkách firem, které ovládají jeho protivníci. Čína, případně Rusko. Ministr námořnictva Richard Spencer prohlásil, že některé nezbytné součásti vojenských dodávek mohou být v budoucnu narušeny, pokud se nepodaří zapojit více amerických firem do zakázek armády a námořnictva.

Proto zadal přezkum dodavatelského řetězce v případě dodávek pro vojenské námořnictvo. Z analýzy vyplynulo, že mnoho dodavatelů vojenské techniky je závislých na dodávkách vysoce specializovaných dílů od jednotlivých firem, které se mohou stát akvizičním cílem Číny nebo Ruska, řekl pro The Financial Times.

Varoval zejména před čínskou iniciativou hedvábné stezky, kdy čínský kapitál vstupuje do různých firem po celém světě. Jako příklad uvedl italského výrobce lodí Fincantieri, který je favoritem ve výběrovém řízení na stavbu nových amerických fregat.

Itálie je první ze zemí G7, která přijala nabídku Číny účastnit se projektu budování infrastruktury. „Měli jsme velmi otevřenou debatu s vedením společnosti Fincantieri a chtěli jsme vidět pojistky,“ zdůraznil ministr s tím, že i když je společnost soukromá, může hrozit potenciální riziko vstupu čínského kapitálu do společnosti. Spencer byl nicméně po jednání s manažery italského výrobce uklidněn natolik, že italská firma zůstává v soutěži o zakázku na stavbu nových fregat.

Snahu získat více amerických firem do programu zbrojních zakázek podle něj narušilo loňské rozpočtové provizorium trvající několik týdnů od prosince 2018 do ledna 2019.

Podnikatelé se obávají problémů s financováním vládních projektů, pokud investují do zvýšení průmyslové produkce, namítl ministr. „V současné době nám také hrozí rozpočtové provizorium, což je ostuda,“ obává se problémů s financováním federálních úřadů v souvislosti se snahou demokratů odvolat prezidenta Trumpa v procesu impeachmentu.

