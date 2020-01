Algoritmy ve službách Hollywoodu. Umělá inteligence má předpovědět úspěch filmu

Umělá inteligence bude používána zejména na analýzu velkých souborů dat a na řešení méně důležitých opakujících se úkolů, které jsou ale důležité pro úspěch filmu. Algoritmy ulehčí práci producentům a uvolní jim ruce pro důležitější rozhodnutí.

„Systém dokáže během několika vteřin vypočítat to, co by člověku zabralo dny,“ řekl zakladatel startupu Cinelytic Tobias Queisser webu The Hollywood Reporter. Software umožní producentům vytvořit modely s mnoha proměnnými, jako je žánr, rozpočet, obsazení a další.

Díky této umělé inteligenci je možné zvážit různé strategie. „Můžete pozorovat, jak změna jednoho nebo dvou detailů může mít obrovský dopad na komerční výkon (filmu),“ uvedl filmový investor a jeden ze zákazníků Cinelytic Andrea Scarso pro web The Verge. Zároveň ale dodal, že AI nikdy jeho názor nezměnila.

Virtuální realita jako tréninkový nástroj: firmy učí zaměstnance měkkým dovednostem

Brýle pro virtuální realitu Oculus ( Autor: ČTK )

Obzvláště užitečná může být AI na filmových festivalech, kdy se ve velmi omezeném čase studia předhánějí v přihazování na získání filmových práv. V takovýchto chvílích se rychlá analýza založená na algoritmech může projevit jako neocenitelný nástroj schopný ušetřit miliony dolarů.

Cinelytic Startup byl založen před čtyřmi lety Tobiasem Queisserem. V roce 2018 získala společnost 2,25 milionu dolarů od T&B Media Global. Mezi její klienty patří Ingenious Media, Productivity Media a STX.

Kritici umělé inteligence upozorňují, že software, který vychází z historických dat, bude ve svém rozhodování spíše konzervativní a bude kopírovat již v minulosti úspěšné strategie.

„Ačkoliv umělá inteligence zní strašidelně, nemůže nyní dělat žádná kreativní rozhodnutí,“ vysvětlil Queisser. Pro ty jsou podle něj potřeba nejen zkušenosti, ale také instinkt a odvaha. „Každý den děláme rozhodnutí o tom, jak budeme produkovat a distribuovat filmy… Čím více a lepších dat k tomu budeme mít, tím lépe oslovíme naše diváky,“ shrnul přínosy umělé inteligence viceprezident distribuce ve studiu Warner Bros Tonis Kiis.

