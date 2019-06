Aleš Červinka z CzechTrade: Otevíráme kancelář v jihočínské Greater Bay Area

Tato oblast delty Perlové řeky původně nazývaná „továrna světa“ se nyní transformuje do dynamického centra zaměřeného na inovace a služby, které má do roku 2030 dosáhnout HDP ve výši 4,62 bilionu dolarů.

To znamená, že by Greater Bay Area měla vyšší HDP než konkurenční přímořské oblasti v Tokiu, New Yorku a San Francisku, a stala by se tak podle výše HDP největší na světě. V současnosti přispívá tento region zhruba 15 procenty k celkovému hospodářskému výkonu Číny.