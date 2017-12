Akcionáři společnosti Agpi, majitele vepřína v Letech, dnes na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Peníze od státu, 450,8 milionu korun, by měla firma dostat do konce dubna 2018. Areál stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Právní zástupce jednoho minoritního akcionáře Jan Válek řekl, že pravděpodobně do 30 dní podá žalobu proti dnešnímu usnesení.