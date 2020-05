Akcie, akcie a zase akcie, ale které jsou ty správné? Burzovní investice lákají v době koronaviru čím dál více lidí

Akciové trhy zaznamenávají v posledních týdnech dva zajímavé trendy. Vysokou volatilitu a přibývající počet nových investorů, kteří zkoumají, jak by na nich mohli v této těžké době vydělat. Díky mobilním aplikacím se totiž dnes „akcionářem“ může stát v podstatě kdokoliv, a to v řádu několika minut.

Jak uvádí zpravodajský web CNBC, jen v případě známé investiční aplikace Robinhood došlo během prvního letošního kvartálu ve srovnání se závěrem roku 2019 k nárůstu zrealizovaných obchodů o raketových 300 procent. A obdobně jsou na tom i další oblíbené „appky“ tohoto typu. Platforma eToro zaznamenala za stejné období zvýšení aktivity svých uživatelů o 220 procent, zatímco Raging Bull Trading o 158.

Kromě většího počtu obchodů nicméně dochází i k nárůstu samotných investorů. V případě aplikace Wealthsimple Trade se počet jejich uživatelů během měsíce března zvýšil o více než polovinu, konkrétně pak o 54 procent. A jak se zdá, tento trend pokračuje i nadále, neboť s každým novým týdnem jich v průběhu dubna přibylo přibližně sedm tisíc.

Neméně zajímavá pak je skutečnost, že většina těchto lidí, přesněji 55 procent z nich, je mladší 35 let. Podle Jeffa Boshopa, zakladatele platformy Raging Bull Trading, má nicméně tento fakt celkem logické opodstatnění.

„Spousta lidí je teď doma a má více času. A mnoho z nich, bohužel, přišlo o práci, a tak hledají nové příležitosti,“ řekl pro CNBC. „Mladí investoři hledají způsoby, jak získat peníze nazpět. Zajímají se o opravdu zmrzačené akcie s (aktuálně) nízkou cenou.“

Problémem nicméně je, že výhodná pořizovací cena není ani zdaleka automatickou zárukou úspěchu. Mladí spekulanti by proto měli být ve svých rozhodnutích opatrní, pečlivě zvážit každý svůj krok a dát na doporučení ostřílených poradců, tím spíš pokud nemají s akciemi žádné zkušenosti.

„Investoři by vždy měli zohledňovat to, aby své investice rozdělili do různých oblastí, sektorů a aktiv,“ zdůrazňuje Joel Carpenter z poradenské společnosti St. James’s Place Wealth Management.

Od aerolinek až po výrobce lékařské marihuany

Mezi firmami, na něž tito lidé aktuálně sází nejvíce, jsou jak podniky, které na současné koronavirové krizi znatelně vydělávají, tak i ty, jež se v jejím důsledku ocitly na samé hraně své existence. Konkrétně se jedná například o streamovací službu Netflix, internetový obchod Amazon, výrobce dopravních letadel Boeing, leteckého přepravce American Airlines, provozovatele luxusních výletních lodí Carnival, Muskovu Teslu či farmaceutickou firmu Aurora Canabis zabývající se výrobou marihuany pro lékařské potřeby.

Ale i přes to, že se v zásadě jedná o velmi osvědčené značky, není nikde psáno, že se daná investice skutečně vyplatí. Tím spíš když se situace mění ze dne na den a společnosti, u nichž se ještě před chvílí zdálo, že jsou v podstatě na dně, opět vykazují značný nárůst své hodnoty.

Zářným příkladem může být právě americká Tesla miliardáře a slavného vizionáře Elona Muska, jejíž akcie po citelném březnovém poklesu během dubna opět prudce vzrostly, neboť se podle agentury Bloomberg ukázalo, že zájem o elektromobily byl v prvních třech měsících letošního roku o poznání větší, než jak se původně předpokládalo.

Vývoj cen akcií Muskovy společnosti Tesla, zdroj: Trading Economics

„Vidíme dramatické obraty v cenách některých z těch nejpopulárnějších akcií a investoři se toho snaží využít,“ všímá si šéf investic u Wealthsimple Ben Reeves.

Jak odolat pokušení utratit vše najednou?

Existuje tedy nějaký osvědčený způsob, jak na popisovaných finančních operacích takříkajíc neprodělat kalhoty? Podle Jeffa Bishopa ano. Domnívá se totiž, že je nesmírně důležité, aby si tito spekulanti dokázali hned od začátku zachovat chladnou hlavu, přemýšleli racionálně a své finanční úspory rozdělili do několika skupin.

„Lidé by se měli pokusit stanovit si množství (peněz), které by chtěli každý měsíc investovat. Najít způsob, jak toho docílit, a najet na rutinu. Mít stranou peníze „pro zábavu“ může některým investorům pomoci k tomu, aby odolali pokušení utratit ty peníze, které mají nechat stranou na něco nudného – například na svoje penzijní připojištění,“ vysvětluje Bishop.

