Aircraft Industries dodá letouny L-410 do Ruska, Kazachstánu a Polska

Do Polska poputuje speciální patrolovací verze letounů. „Je to pro hraniční stráž, která monitoruje terén. Ve spodní části letounu jsou kamery. Specifikace modelu se však ještě dolaďuje. Jsou to měřicí aparatury, které snímají data, vyhodnocují je. Musí se doplnit do konfigurace letounu,“ uvedla generální ředitelka firmy Ilona Plšková.

Podnik chystá také dodávku tří letadel L-410 do Číny, podle generální ředitelky to však pravděpodobně bude až příští rok. Létat s nimi bude společnost Yingan General Aviation. Nová letadla využije pro regionální leteckou dopravu. Kontrakt už je podepsaný, k uskutečnění prodeje však ještě společnosti AI chybí potřebná typová certifikace. Firma by ji v Číně ráda získala letos.

Plšková uvedla, že firma chce v příštích pěti letech každoročně zvyšovat počet vyrobených letadel o jedno až dvě. Komplikuje jí to však nedostatek kvalifikovaného personálu. Podniku chybí lidé například v profesích soustružníků, frézařů, nýtařů, ale i mechaniků nebo konstruktérů. Na konci loňského roku zaměstnával AI 971 lidí, jejich počet firma letos hodlá podle Plškové zvýšit o 135.

Loni AI vyrobil 16 letadel, 13 z nich dodal do Ruska, jedno do Arménie a dvě začátkem letošního roku do Kazachstánu. Předloni firma na ruský trh, který je pro ni stěžejní, vyvezla 11 letadel, v roce 2016 jich bylo devět. Společnost v roce 2018 dosáhla za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží tržeb 2,03 miliardy korun, meziročně zhruba o 128 milionů korun více. Její loňský zisk činil přes 219 milionů korun, což je asi o 24 milionů korun méně než předloni.

Přečtěte si rozhovor:

Dále čtěte: