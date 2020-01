Přední odborníci na export představí příležitosti v Africe

Nigérie je s téměř 200 miliony obyvatel nejlidnatější africkou zemí. Více než 95 procent veškerého obchodu se odehrává v největším městě - Lagosu. Ten je podnikatelským hubem pro celý region, kam se sjíždějí obchodníci z Ghany, Kamerunu či Beninu. Centrum generuje dvě třetiny celkového obratu západní Afriky. „Nigérie díky těžbě ropy vládne ohromnými finančními prostředky, země je čistě importní, trh není nasycený a přiměřená konkurence jsou důvody, které zemi dělají jedním z nejatraktivnějších odbytišť na africkém kontinentu,“ přibližuje situaci v Nigérii Štěpán Beneš z CzechTrade Lagos.

Naproti tomu Jihoafrická republika je bránou pro obchodování se subsaharskými státy. Kdo chce exportovat do Namibie, Angoly, Botswany nebo Mosambiku, začíná byznys právě zde. „Jihoafrická republika se rychle rozvíjí a potřebuje přesně takové dodávky, v nichž mělo Česko vždy špičkové know how a dobré jméno. Značka Made in Czech Republic má v Jihoafrické republice dobré jméno a když se k tomu přidají dobré reference, nejlépe z Velké Británie či Nizozemska, je napůl vyhráno,“ komentuje svou zemi působnosti ředitel CzechTrade v Johannesburgu Petr Haramul. Tradičně silnými vývozními obory jsou strojírenství a stavebnictví, vláda plánuje investice do energetiky a vodohospodářství.

Třetí zemí, která bude na konferenci představena, je politicky i ekonomicky stabilní Maroko. Jeho trh je úzce provázaný s Evropskou unií, infrastruktura je rozvinutá, dobře funguje bankovní sektor a prostředí je vstřícné k zahraničním investorům. „Maroko exportérům nabízí ideální podmínky pro vstup – je relativně blízko, díky asociační dohodě s EU tu platí nulová či velmi nízká cla, ekonomika vždy fungovala na tržních principech,“ představuje zemi ředitel kanceláře CzechTrade v Casablance Tamer El-Sibai a dodává, že velké příležitosti pro tuzemské exportéry jsou především v energetice, stavebnictví, dovozu zemědělských strojů, čističek odpadních vod, zařízení na likvidaci komunálního odpadu či při výstavbě turistických komplexů. Maroko ve světě rovněž poptává chemické produkty, plasty, papír, kaučuk, léčiva a farmaceutické výrobky.

Egypt se po ekonomických reformách, které byly přijaty podle dispozic Mezinárodního měnového fondu, těší určité fiskální konsolidaci. „Vláda přijala zásadní plány rozvoje, aby akcelerovala ekonomiku. Dochází k rozšiřování a modernizaci dopravní infrastruktury, energetické projekty zahrnují obnovitelné zdroje energie, staví se 25 nových měst, včetně administrativní metropole pro 6,5 milionu obyvatel, investuje se do získání nové zemědělské půdy. Takové projekty si vyžadují dodávky materiálů a investičních celků, což znamená příležitosti pro české podniky,“ říká k Egyptu, který je jedním z hlavních obchodních partnerů Česka na Blízkém východě, ředitel zastoupení CzechTrade v Káhiře Pavel Kalina.

Afriku představí přední odborníci na export

Konference Budoucnost českého exportu v Africe návštěvníkům nabídne kromě možnosti seznámit se s aktuálními exportními příležitostmi ve vybraných afrických zemích také bližší informace o klíčových průmyslových odvětvích nebo zkušenosti z teritorií od zástupců úspěšně exportujících firem. Dále se návštěvníci dozvědí, jak jednat s tamními obchodními partnery a kterých chyb se vyvarovat.

Všechna témata návštěvníkům představí 7. února v Praze předseda podvýboru pro vnější ekonomické vztahy PSP ČR Jiří Strýček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, zástupce ministerstva zahraničních věcí, generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal, čtyři ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade v Africe a za úspěšného exportéra se o své zkušenosti podělí Libor Novák, obchodní ředitel pražské společnosti Elektrotechnika.

Vstup na akci je zdarma, avšak je nutná předchozí registrace.