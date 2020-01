5 důvodů, proč se vydat na Reshoper 2020

Součástí letošního Reshoperu bude jak veletrh, v rámci něhož se představí na 130 firem zabývajících rozvojem internetových obchodů, tak i tradiční konference, kde vystoupí renomovaní čeští i zahraniční experti z oblasti SEO či digitálního marketingu. Ti se s vámi podělí o nabyté zkušenosti a předají vám cenné rady ohledně toho, do čeho se v dnešní době vyplatí na poli e-shopů investovat svůj čas a peníze. A nač konkrétně se můžete těšit?

Kouzlo prediktivní analytiky

Plánování je jedna věc, realita druhá. Lze vlastně nějakým způsobem vůbec odhadnout, jak na tom bude váš e-shop příští rok s návštěvností, o jakého z dlouholetých zákazníků přijdete či jaká bude poptávka po tom kterém produktu? Podle spoluzakladatele a šéfa internetového portálu Ecommerce-academy.cz Milana Merglevského ano. Jak na to, vám prozradí v rámci své přednášky zaměřené na řízení investic pomocí prediktivní analytiky.

Mocný Instagram

Kdo v dnešní době nemá Instagram, jako by neexistoval. To platí jak pro lidi, tak pro firmy – a výjimku pochopitelně v tomto ohledu nepředstavují ani e-shopy. Aby však tato forma propagace plnila svůj účel, je potřeba vědět, kdy a jakým způsobem ten který příspěvek zveřejnit, co všechno by měl vlastně obsahovat a které věci dávají ze strategického hlediska daného obchodu smysl, a které naopak nikoliv. Celou problematikou vás provedou ředitel Marketing Festivalu Jindřich Fáborský a expertka na výkonnostní marketing Kristína Šuvadová.

Reklamace snadno a rychle

Objednat si zboží na internetu je jednoduché, jeho vrácení taktéž. Nebo snad ne? Pravdou je, že některé e-shopy v tomto ohledu i nadále tápou, v důsledku čehož pak zbytečně přicházejí o své zákazníky. Jak se takovýmto situacím vyvarovat? To zjistíte, pokud navštívíte přednášku Petra Boroše, šéfa společnosti Retino, jež se na problematiku zpracování vratek a reklamací v souvislosti s internetovými obchody specializuje. Dozvíte se tu, jak si v této oblasti stojí tuzemské i zahraniční e-shopy a jakým chybám je dobré se vyvarovat.

Štěstí přeje připraveným

Jaká je budoucnost e-shopů? Na toto téma se v rámci své přednášky zaměří Jenda Perla ze společnosti DATAWEPS. Řeč bude především o aktuálních trendech na poli internetových obchodů, porovnání zvyklostí zákazníků doma i ve světě, nejnovějších hrozbách i příležitostech.

Změna nadohled

Svět e-shopů doznává v posledních měsících a letech poměrně významných změn, na které je potřeba včas zareagovat. V souvislosti s tím vstupuje do popředí čím dál častěji termín zvaný marketplace. Oč konkrétně se jedná a jak se mohou tuzemské internetové obchody na přechod na tento koncept co možná nejlépe připravit? Inspiraci lze hledat třeba u sousedů v Německu. A proto pokud vám není angličtina cizí, určitě si nenechte ujít přednášku Irene Kögl, vedoucí oddělení globálního digitálního marketingu ve společnosti Crealytics, jež má s touto problematikou velmi bohaté zkušenosti.