Zmražené holubice v ČNB

Pavel Páral Autor: Euro.cz

Trošku podrbat hlavu by si mohli naši centrální bankéři po zveřejnění dat o růstu cen. Inflace je nejsilnější za posledních sedm let a zatím není vidět žádný důvod, proč by měla začít zase klesat k dvouprocentnímu cíli. Jsme tak trochu v Evropě raritou, protože zvláště v eurozóně mají starosti spíše s tím, že ceny nerostou, což škodí ekonomice, protože lidé i firmy dál odkládají nákupy.