Zcepenělí před hroznýšem

Tak to věrozvěstům nadcházející krize zase neklaplo. Německá ekonomika se ve třetím kvartále do předvídané technické recese, tedy dvou po sobě následujících poklesech ekonomiky, nepropadla a naopak k překvapení analytiků mírně vzrostla. A výkon celé EU dokonce mírně zrychlil. Politici si oddechli, poplácali se po zádech, jak to dělají dobře, a jede se dál.

Ne že by to nebyly pozitivní zprávy, ale na jásání to fakt není. Evropský růst 1,3 procenta a v eurozóně ještě o desetinku pomalejší, není opravdu na potlesk. Je to jen upocené vyhýbání se stagnaci s mizivou vyhlídkou na zlepšení. Horší ale je, že nikdo o nějaké účinné změně politiky vůbec neuvažuje.

Roky drží evropskou ekonomiku nad vodou měnová politika ECB, ale ani výrazně záporné sazby a kvantitativní uvolňování formou odkupů aktiv nedokážou zařadit v evropské ekonomice vyšší rychlostní stupeň. Kromě toho se ukazuje, že ECB zřejmě ne úplně dobře čte trh, protože z hlediska současných čísel bylo zářijové další snížení úroků do minusu a obnovení onoho nákupního programu zřejmě zbytečné a jen dál snížilo palebnou sílu pro okamžik, kdy přijde skutečný problém. Jakože dříve či později nepochybně přijde.

