Zastupitel v Česku: jednou nohou v kriminále

Těžko pochybovat, že se přitom nad radou vznášel duch exprimátora Bohuslava Svobody, evidentně nevinného odsouzeného v kauze Opencard. A aby bizarnost byla dokonalá, hlasování se odehrálo den před padesátitisícovou demonstrací na Václaváku za nezávislost české justice, jejíž organizátory pražské vládní strany otevřeně podporují. Takže ta naše justice je super, ale co kdyby náhodou si ji na nás někdo objednal jak na Svobodu.

Bohužel, pražští politici mají k takovým řešením vlastní trestní odpovědnosti důvodů více než dost. Například před měsícem byli po třech letech soudů a vláčení v médiích osvobození zastupitelé Postoloprt. Měli prodat nevýhodně obecní dům, což se nakonec nepotvrdilo.

Komunálních politiků byly za poslední roky odstíhány stovky a nebyla to zrovna malá část z nich, která byla nakonec osvobozena. A je jedno, jestli to bylo čtyřicet procent v letech 2013 až 2017, jak tvrdí Nejvyšší státní zastupitelství, nebo šedesát procent, jak se dopočítala Unie obhájců. Ani těch „pouhých“ čtyřicet procent není přijatelné číslo a ukazuje to, že si policisté a státní zástupci udělali v nedávné minulosti z komunální politiky cvičnou střelnici sloužící především k osobnímu zviditelňování. Tedy alespoň doufáme, že za tím nebyly z větší části jiné, třeba i zištné důvody.

Jak je vidět, strach z policistů bez ohledu na vlastní čisté svědomí stále žije. Můžeme se našim pražským radním, které vynesla k moci kriminalizace minulé politické reprezentace, škodolibě posmívat. Nicméně je realitou, že dokud bude komunální politik permanentně při každém svém rozhodnutí jednou nohou v kriminále, tak nám ty obce moc nepokvetou.

