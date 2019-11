Vojákům se zachtělo kouzelného kufříku

Minulý týden se ve Sněmovně děly velké věci. Na výbor pro obranu dorazilo hned několik nejvyšších armádních velitelů, aby lačným poslancům vysvětlili, co že se to vlastně děje s opravami pandurů a proč jich je 21 (z celkových 107) neprovozuschopných.

I kvůli banálním opravám obrněné transportéry stojí i několik měsíců, neboť dodání součástek z ciziny prý zabere řadu měsíců. A vůbec nejhorší je to pak v případech, kdy se pokazí izraelská zbraňová stanice a oprava je na výrobní firmě Rafael. Taková práce pak prý zabere dokonce devatenáct měsíců.

Že to zní nepochopitelně? Důvod je podle armády i v kouzelném kufříku, který zatím vojáci nemají, ale jednou by si jej chtěli pořídit. Že by to ale bylo tak jednoduché, že se pouze řekne „kufříku, čaruj!“ a nepojízdný pandur v ten moment vyjede z opravárenské haly?

Nechme promluvit generála Štefána Muránského, který jako ředitel sekce podpory poslancům vysvětlil, o co konkrétně jde: „Přijel borec z Izraele s kufříkem. (…) Chceme mít ten kufřík sami.“ Jinými slovy – onen magický šém z Blízkého východu představuje zařízení, jež po připojení k systémům vozidla Pandur diagnostikuje, kde přesně vznikla technická závada a jak ji odstranit.

Že vojáci takový kufřík chtějí, není nic zvláštního. Potřebují být v opravách soběstační. Podivnější je, že vojsko, přestože nákup prvních 107 pandurů byl podepsán už v roce 2009, dodnes takové zařízení ve svých bohdanečských opravnách nemá. A stále je tak závislé na izraelských inženýrech. Proč se kufřík nekoupil, když obraně každý rok zůstávají nevyužity více než tři miliardy korun?

Tahle situace by se dala chápat, pokud by obrněné transportéry ještě stále byly v záruce, a jejich opravy tak spadaly na vrub výrobce. Jenže to už několik let neplatí. A svalovat vinu na předchozí vedení generálního štábu či ministerstva obrany taky nelze – úředníci a důstojníci, kteří dnes rozhodují, v resortu slouží dlouhodobě a potíž by měli znát.

Takže pokud se opravy pandurů zrychlí a zlepší po pořízení onoho kouzelného kufříku z Izraele, Lubomír Metnar by neměl váhat a zařízení armádě hned koupit. Jestli jde ale jen o další nesystémové řešení – dřív pandury stály, protože prý rámcová smlouva na opravy pandurů byla podhodnocená – je takový nákup úplně zbytečný. Co s kufříkem, když ve skladech budou chybět součástky?

Ale možná jen armádě a obraně křivdím. Možná je opravdu jednodušší nakoupit hi-tech komponenty z Blízkého východu než přilby a základní součástí výstroje či uniforem z České republiky.

