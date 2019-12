Komentář: Vládní úder na solar

Byl to tak trochu blesk z čistého nebe, když ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přišel s oznámením, že seškrtá platby majitelům solárních elektráren o šest miliard korun. Nikdo, zřejmě kromě samotného autora tohoto výroku, však zjevně neví, jak toho dosáhnout. Úředníci, kteří na ministerstvu mají energetiku na starost, nemají žádný plán.

Celé je to divné a vypadá to jako pokus zalíbit se mocným. Je obecně známo, že prezident Miloš Zeman takzvané solární barony nenávidí a slovní útoky na ně mu přihrávají politické body. Premiér Andrej Babiš to hraje na více stran, ale když se to politicky hodí, tak si také rád kopne.