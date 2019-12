Třetí bitva o Sokolov

Otázka za dva bludišťáky. Co člověk udělá, když dvakrát zkusí něco a ono se pokaždé ukáže, že to prostě nefunguje? No jde do toho potřetí, přece.

A teď vážně. Pro takové třetí vkročení do téže řeky musí nastat několik okolností. Utopíte v ní cizí nebo veřejné, nikoliv vlastní, peníze, chybí vám jiné řešení a zároveň musíte vykázat nějakou činnost.

Tohle všechno zřejmě nastalo na obraně, když se rozhodla, že se potřetí pokusí otevřít vlastní jednotřídku na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově.

Přestože předchozí dva pokusy ukázaly, že mezi mladými z regionu není o vojenský obor zájem, ministerstvo obrany a generální štáb se tyhle ledy pokouší prolomit znovu. Náboráři opět lákají děti ze základních škol, aby šly na střední do Sokolova.

Hned na podzim roku 2017, kdy hnutí ANO společně s tehdejším náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem v rámci předvolební kampaně slíbilo vznik školy, bylo jasné, že jde o nepromyšlený a zbrklý nápad. To ostatně potvrdily loňské a letošní přijímačky. Na obor se všehovšudy dostali dva, respektive tři, žáci, a výuka se tudíž nerozjela.

Možná tentokrát náboráři mají v rukou nějaký triumf, kterým zlomí své prokletí. Možná razantně sníží své nároky, aby výběrem prošla většina zájemců, která se na obor přihlásí, když neuspějí jinde.

Spíš se ale ukazuje, že náborářům české armády chybí nápady. Ať už jde o střední nebo vysoké školy.

