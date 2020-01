Tomáš Prouza: Obrana před energošmejdy? Deklarace 2.0 přináší záruku poctivého dodavatele

Stále mě nepřestává překvapovat, kam jsou energetičtí šmejdi ve své drzosti schopni zajít. Před Vánocemi proběhla médii zpráva o incidentu v Přerově, kde podomní obchodníci s energiemi vypínali obyvatelům bytového domu přívod plynu, aby je tak donutili podepsat nové smlouvy. Nedivím se proto, že počet stížností spotřebitelů u Energetického regulačního úřadu a u České obchodní inspekce stále roste. Zkontrolovat ty desetitisíce zprostředkovatelů a stovky obchodníků s energiemi prostě není v lidských silách.

Trh má naštěstí obrovský samoregulační potenciál a může změnit řadu věcí k lepšímu i bez nového přísnějšího zákona. S tím jsme také šli do Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů, kterou jsme za Svaz obchodu a cestovního ruchu vyhlásili letos v květnu. Spolu s poctivými energetickými firmami jsme dali dohromady soubor pravidel slušného nabízení energií, která vedla ke kultivaci významné části trhu. Od samého počátku jsme však tuto deklaraci koncipovali jako dobrovolný závazek na několik měsíců, než vstoupí v platnost novela energetického zákona. Dnes, kdy již víme, že si na ní počkáme minimálně o rok déle, je nám jasné, že to nestačí.

Chceme se proto více zaměřit na dodavatele energií, protože právě oni dávají práci zprostředkovatelům, a měli by tak být zodpovědní za jejich obchodní praktiky. Vytvořili jsme nový dokument, který označujeme jako Deklarace 2.0 a který vstoupí v platnost letos v lednu. Nyní aktivně oslovujeme všechny slušné dodavatele energií, jimž není lhostejný současný stav trhu s energiemi a jimž stojí za to bojovat za poctivé podnikání.

Naším cílem je vytvořit funkční platformu, která sdruží slušné účastníky trhu a zákazníkům nabídne jistotu, že se jim dostane férového zacházení. Deklarace 2.0 bude pro koncového spotřebitele jasnou a důvěryhodnou značkou kvality a poctivosti, která mu dá stoprocentní jistotu poctivého zacházejí, a zajistí, že nebude podveden nějakým energošmejdem.

Už jen proto se nemůže jednat o dobrovolný závazek jako u původní deklarace. Pokud se má Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) za signatáře zaručit svou pověstí, musí mít pod kontrolou, kdo je signatářem. Pečlivě proto prověříme důvěryhodnost všech dodavatelů, kteří budou mít zájem se k nám připojit, a teprve následně jejich podpis schválíme nebo odmítneme. A samozřejmě si budeme hlídat jejich chování i poté, co tímto náročným procesem projdou. Nebudeme váhat jejich členství pozastavit nebo v krajním případě zrušit, pokud oni sami nebo jejich zprostředkovatelé budou jednat v rozporu s nastavenými pravidly, neboť jednou ze zásadních novinek Deklarace 2.0 je to, že energetické firmy budou ručit za chování zprostředkovatelů, které využívají.

Samozřejmě si nedělám iluze, že by se nám takto podařilo vymýtit všechny energošmejdy na českém trhu. Stále tu bohužel bude skupina lidí, která s vidinou lákavě nízké ceny zahodí veškerou obezřetnost a energošmejdům skočí na lep. Potřeba nového zákona, který rozšíří pravomoci ERÚ a dá mu do rukou ještě větší klacek na energošmejdy, zůstává akutní. Přesto však doufám, že společně se všemi slušnými dodavateli dosáhneme do té doby, než vstoupí v platnost, pročištění a kultivace trhu. Začátek roku je dobou předsevzetí a přání. Já osobně bych si v roce 2020 pro český trh s energiemi přál pokles počtu energošmejdů a jasné rozdělení energetických firem na ty slušné a na ty, na které si lidé mají dát pozor.

Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR