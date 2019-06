Tentokrát fakt doženeme a předeženeme

Každopádně jsme se dozvěděli, že za patnáct let bude jezdit v Praze polovina aut na elektriku nebo vodík, za vjezd do centra se bude platit mýto a vysadíme milion stromů za dvě volební období. To poslední se zdá být reálným cílem, když Lesy hlavního města vysadili loni čtyři sta tisíc stromků, tak na těch 125 tisíc ročně, aby to trefily, to snížit asi dokážou.

Nakonec i ta elektrická auta klapnou. Už v nich pár tisíc majetných Pražanů jezdí a ti nemajetní o ta současná přijdou na neudržovaných silnicích a poté, co se zavře magistrála a zavede mýto při vjezdu do centra, aniž by existoval vnitřní pražský okruh, se investice do osobního vozu nevyplatí. A až se nebude jezdit auty, tak ten okruh ani nebude třeba. Všichni budou jezdit na kole. Jak v Hanoji před třiceti lety. Tam to taky šlo.

Pak jak v roce 1958 může být svolán sjezd téhle členské strany ekologické internacionály. Ten na rozdíl od toho XI. komunistického před jednasedmdesáti lety konstatuje dobudování základů tentokrát nikoli socialistické, ale udržitelné společnosti, ale úplně stejně konstatuje, že vbrzku doženeme a předeženeme nejbohatší státy světa. Bude to pravda jako tehdy. A akademik Lysenko tentokrát tu šestiklasou pšenici fakt vyšlechtí.

Čtěte další komentáře Pavla Párala