Spropitné pro Shylocka aneb Finanční žralok vegetariánem

Snad každý člověk má někde místo, jímž tuší, že pomoci člověku v nouzi je správné; vsadím se, že je lze najít i třeba v duši městského policisty, jehož prvním instinktem bývá co nejvydatněji zneužít tu trochu světské moci, kterou má. Stejně tak máme představu o tom, že lichva je nemrav; i bankéř, exekutor, právník nebo poskytovatel spotřebiteláku možná má takové nejasné ponětí, ačkoli jeho profesní úspěšnost často je přímo úměrná schopnosti takové ponětí potlačit.

A pak jsou lidé, kteří dokážou mezi jedním a druhým najít styčnou plochu, jakkoli to působí kontraintuitivě. Jedním z nich je indoamerický podnikatel Ram Palaniappan, zakladatel fintechové firmy Earnin. Ta si vydělává tím, že - zhruba řečeno - půjčuje lidem peníze a nic za to nechce. Dokonce ani na vrácení půjčené částky nijak zvlášť netrvá. O moc víc nelogicky už s penězi nakládat nelze.

Půjčka před výplatou

Earnin se na první pohled neliší od tisíců firem, které půjčují lidem před výplatou. Ten vzorec je známý: nízká částka na krátkou dobu za mastný úrok. Obvykle je to strašlivě drahé, ať už se ten bezprostřední důvod jmenuje úroky, náklady na vedení účtu nebo penále. Tyhle firmy - banka, která vám vydá kreditku, poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo nějaký jiný lichvář - mají dobře právně obšlápnuto, kdy, jak a za kolik vás mohou zmáčknout, aby to vydělávalo, ale nedalo se tomu říkat lichva, pokud tedy na tom v jejich zemi zrovna sejde. Za vymáhání pohedávek utratí nemalé peníze, ať už jejich prodejem nebo najímáním vlastních lidí (střídavě brýlatých a svalnatých, podle stylu práce).

Palaniappan na to jde jinak. Vychází z dobrého postřehu, že na stejné rovině lidského vědomí, která přechovává povědomí o povinnosti pomáhat lidem v nouzi a o nepatřičnosti lichvy, sídlí také představa o tom, že dluh je třeba vrátit. Korporátní vnímání v tomto smyslu funguje jinak; pro firmu je dluh závazek ukotvený právně, což za jistých okolností může být různým způsobem výhodné. Pro člověka však je dluh závazkem mravním; i ti z nás, kteří takovému závazku dostávají jen obtížně, vědí, že nekonají správně, když dluhy nevracejí.

Palaniappan si řekl, že toho využije v prospěch svůj i svých klientů najednou. Jeho Earnin proto funguje jinak než lichvář - nebo alespoň jinak než běžný lichvář. Klient si stáhne příslušný software, jemuž prozradí, kde a za kolik peněz pracuje. Earnin spočítá, kolik si klient vydělá za den, a poskytne mu až sto dolarů za každý odpracovaný den coby zálohu. Až přijde výplata, Earnin si vypůjčenou částku sám strhne; žádné úroky ani navýšení.

Spropitné není úrok

Rozdáváním peněz se však ještě nikdo neuživil (socialisticky smýšlející politici prominou). Odkud tedy Earninu plyne zisk? Odpověď je zábavná: na diškrecích. Fakt. Na firemní stránce (či v její „aplikaci“) je tlačítko, jímž pošlete firmě něco navíc. Kolik? To je na vás, ale maximální možná sazba je 14 procent. Půjčíte-li si sto dolarů, můžete vrátit 101 nebo 110, ale ne víc než 114. To celé je uvedeno větou: „Můžete-li spropitné poslat, udělejte to za někoho, kdo nemůže.“

To znamená několik věcí najednou. Ta první je zjevná: když Earnin hraje na dobrou vůli svých klientů, riskuje sice, ale nikoli přehnaně: když spropitné opakovaně nedáte, začne se vám snižovat „kredit“; příště dostanete méně. Pokud peníze nevrátíte vůbec (například tak, že si necháte výplatu posílat na jiný účet), firma vás sice žalovat může, ale nejspíš to neudělá, protože jí to nestojí za to. Vydat tisíce dolarů za právníky na vydolování několika set dolarů pohledávky nevypadá jako dobrý kšeft.

Kromě toho však má řeč o spropitném či diškreci klíčový význam právní: v USA zostřuje dohled nad lichvářskými predátory. Když si půjčíte od takové firmy Finanční žraloci, s.r.o. jeden týden stovku a další týden máte vrátit sto deset dolarů, je to nepochybně ze strany žraloků lichvářský počin; RSPN čili roční náklady na obsluhu dluhu čítají 520 procent, brrr. Když však od Earninu dostanete sto dolarů a dáte deset dolarů spropitného, je to zkrátka jen deset procent.

Jak říká Matt Levine z Bloomberg View: „Co já vím, třeba to může fungovat.“ Není sám: firma Earnin získala v prvních kolech financování 125 milionů dolarů.

