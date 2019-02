Španělská Omladina a Evropa

Dvanáct katalánských politiků stojí v Madridu před soudem za rebelii proti panovníkovi. Není to sice provaz, který vyfasovali naši Karel Kramář a Alois Rašín od soudů Františka Josefa v roce 1916 v procesu s Omladinou a před nímž je zachránila až amnestie nového císaře Karla, ale těch pětadvacet let je taky dost.

Skutková podstata trestné činnosti našich „otců vlasti“ a katalánských politiků není nijak zvlášť odlišná. Obě partičky chtěly svůj národ odloupnout od impéria. A protože impéria se udržují od nepaměti jen a pouze silou, dostali jak jedni, tak druzí přes hubu. Nicméně příklad české Omladiny naznačuje, že to impérium nevládne svou silou navěky, což samotní Katalánci dobře vědí.

V Evropě tomuto jevu říkáme separatismus. Tedy pokud jde o Katalánsko či Baskicko. Nebo také právo na sebeurčení, pokud jde o Kosovo. Každopádně to dnes nemoderní přesvědčení národů, že nejlépe se budou mít, když si budou vládnout sami, je stále silné. I po desetiletích přesvědčování, že je lepší svěřit se globálním nadnárodním vůdcům, kteří zařídí, že se národy mezi sebou nebudou prát, si lidé zjevně myslí opak.

A pak to vypadá tak, že když se Británie rozhodne, že se o své věci chce starat sama, vzniká v Bruselu pocit zhrzenosti a touhy po odplatě. Každý brexitér by měl nejspíš také vyfasovat pětadvacet let kriminálu. Pokud možno rumunského. Tím, co realizaci zásahu proti separatistům zřejmě brání, je trvající námořní převaha Britů a pár jaderných hlavic. V tom jsou na tom Katalánci drobet hůř.

Pro hodně lidí je zarputilá nerozpustitelnost evropských národů v evropském tyglíku nepochopitelná a iracionální. Přitom svou racionalitu má pevnou a trvalou, protože se vytvářela po dlouhá staletí v ostrých konfliktech, při nichž vyteklo fakt hodně krve. Od třicetileté války pak evropské národy hledají a průběžně nacházejí systém vztahů, který by krveprolévání bránil, a zase ho ztrácejí. Historicky se nejvíc osvědčila vzájemná tolerance a přátelství na základě pravidla každý za své a taky po svém. To platilo i pro Evropská společenství až do Maastrichtské smlouvy a částečně až do té lisabonské. Od zavedení eura neplatí „každý za své“ a od jeho řecké krize neplatí ani to „po svém“.

Vztahy mezi členskými státy jsou v důsledku toho nejhorší od druhé světové války a ty národy, které svůj stát nemají, se dožadují alespoň autonomie jako přechodného uspořádání. Konkrétním výsledkem budování evropského národa je útok národně orientovaných stran označovaných v lepším případě za národovce, v horším za nácky, na Evropský parlament a jejich posilování v národních politikách. „Proevropské síly“ se mohou pěkně zblízka dívat na plody svého konání v posledních třech desetiletích.

