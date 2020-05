Slibem a ženou nezarmoutíš

Ministerstvo zdravotnictví představilo záměr pohnout s dostavbou pražské porodnice U Apolináře. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámili plány minulý týden na speciálním tiskovém setkání k tomuto tématu, kde byli přítomní i zástupci Všeobecné fakultní nemocnice, pod niž porodnice spadá. Brífink a reakce na něj příkladně ilustrují úroveň tuzemského politicko-společenského provozu.

Čekali jste, že se na stát přivalí vlna kritiky za to, že dostavba klíčové nemocnice trvá dvacet let? Anebo že se náklady vyšplhají na dvě miliardy? Stejně jako já jste čekali marně. Asi nejvíce kritizovanou věcí na celé akci byl fakt, že mezi zástupci nemocnice nebyla ani jedna žena. Přitom kdo jiný by do porodnictví měl mluvit, že? Tento fakt nejvíce vadil v posledních měsících neviditelné ODS. Občanští demokraté okomentovali fotku ze zmíněné tiskovky přeplněné muži takto: „Volte ODS pro ženy. Ať se příště díváme na fotku, kde je to obráceně.“ Zdá se, že zástupci ODS neuměli vypíchnout lepší důvod, proč pro ně ve volbách hlasovat. Anebo takový důvod neexistuje?

Netuším, proč mezi zástupci nemocnice nebyla jediná žena. Nebyla jedna lékařka na sále a druhá zase nechtěla před kamery? A neměla jedna vrchní sestra dovolenou a druhá musela být na oddělení? Ale paní Marie, co sedí na vrátnici, ta přeci čas měla, ne?

Nedávno jsme v redakci řešili něco podobného, když na jedné z našich online konferencí nevystoupí v panelu diskutujících – považte – ani jedna žena. Samozvaný genderový tribunál sociálních sítí na sebe nenechal dlouho čekat. A vysvětlujte někomu, že jsme opravdu velmi pečlivě hledali ženy, které by se chtěly do té konkrétní diskuze zapojit, měly v daný termín čas a měly co říci k tématu, ze kterého se skládá celý náš projekt Jak roztočit kola české ekonomiky.

Ale zpátky ke zmíněné tiskovce. Na přítomných lékařích gynekologicko-porodnické kliniky bylo opravdu hodně vidět, jak moc potřebují nové, modernější prostory. Přednosta kliniky Alois Martan přiznal, že o rekonstrukci kliniky se snaží šestnáct let od svého nástupu. „Máme jen porodní boxy, porodní pokoje se snažíme vybudovat deset let,“ tvrdil.

Věděli jste, že pokud projekt klapne a stavba se dokončí, vznikne nová neonatologie s vysoce specializovanou péčí o předčasně narozené děti, kde budou moci být i ty nejnemocnější děti neustále se svými matkami? „Pokud se nám to podaří postavit, budeme na špičce i po stránce vybavení a prostorových možností,“ řekl Martan. Anebo tohle už nejsou důležité věci?