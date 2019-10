Slabé místo bezchybné vlády

Kdykoliv dostane premiér Andrej Babiš příležitost promluvit k veřejnosti, nezapomene svoji vládu pochválit. Česko je podle něj zemí budoucnosti s nejzdravějšími veřejnými financemi v Evropě. Jenže na tom krásném obrázku se začíná při bližším pohledu něco rozmazávat. Ta země budoucnosti se skvělou infrastrukturou má zrušenou smlouvu na výběr mýtného na dálnicích.

Babiš dobře ví, že tohle je nejslabší místo jeho jinak pečlivě budovaného kultu „makající“ vlády. Umí odvracet dotazy na Čapí hnízdo, bruslit se naučil i ve střetu zájmů. Jenže na mýto nemá co říct. Je to černé na bílém a odpovědnost jde za ním.

Proto také dostal na jednání vlády Ministr dopravy Vladimír Kremlík od Babiše kartáč. A to, že Kremlík předbíhal ve frontě na Gotta, už byl pro rozjetého premiéra jen takový moučník. Kdyby byl v téhle republice někdo příčetný, kdo by chtěl dělat ministra dopravy, Babiš by ho v té chvíli s chutí místo Kremlíka angažoval.

na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 103 908 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail

Situace s mýtem dospěla asi do nejhoršího stadia. Antimonopolní úřad zakázal plnění smlouvy, kterou loni v září uzavřel tehdejší ministr dopravy Dan Ťok s firmou CzechToll ze stáje miliardáře Petra Kellnera. Verdikt má roční odklad a během té doby musí ministerstvo dopravy podle úřadu připravit a dotáhnout nový tendr. Nedá se to stihnout, to z oboru vědí úplně všichni.

Kremlíkovi nezbývá než se modlit, protože se odvolal k předsedovi Antimonopolního úřadu Petru Rafajovi. Ten drží všechny karty. Pokud couvne, problém by se mohl vyřešit, ale tak jednoduché to není, protože o protiprávnosti podpisu smlouvy už rozhodl i Krajský soud v Brně.

Takže počítejme, že Rafaj rozhodnutí svého úřadu potvrdí a vykoupe hnutí ANO v pěkném průšvihu. Když se podíváme do kalendáře, vrchol onoho představení vychází akorát na volební rok 2021. Jen připomeňme, že Rafaj byl až do roku 2009 poslancem ČSSD, tedy věčně ustrkovaného vládního koaličního partnera. Jak roztomilé.

Ministerstvo dopravy chystá nový mýtný tendr. Je to záložní plán, tvrdí Kremlík

Faltýnkova role v mýtném tendru se provalila díky policejním odposlechům ( Zdroj: Martin Pinkas/Euro, Autor: Martin Pinkas/Euro )

Co tedy bude dál? Přes koho proteče zhruba miliarda korun měsíčně, kterou zaplatí dopravci za jízdu po dálnicích? Kapsch tlačí na to, aby ministerstvo dopravy nedělalo experimenty a prodloužilo smlouvu s ním coby současným provozovatelem, protože za rok stejně bude muset najít nového správce.

Konsorcium CzechToll/SkyToll nicméně testuje své nové zařízení se satelitní technologií a je připraveno od začátku roku podle smlouvy nastoupit. Podle té smlouvy, co bude platná pouhý rok, sluší se dodat. Za onen rok se ale může stát cokoliv, ve hře je ještě jednání Nejvyššího správního soudu. A rok, to je nějakých padesát jednání vlády. Vladimír Kremlík bude mít velmi vyčesanou srst.

Čtěte další texty Petra Weikerta