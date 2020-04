Řízené kotrmelcování pod vedením plukovníka Prymuly

Zatím to vypadalo, že hlavním mistrem v popírání svých vlastních slov je v české politice Andrej Babiš. Až do chvíle, než do čela státu v krizové situaci nastoupil epidemiolog Roman Prymula. Za poslední měsíc předvedl tolik názorových kotrmelců, že chaotického předsedu vlády hravě zastínil. Český lid to však panu plukovníkovi a profesorovi rád odpustí, což Andrej Babiš dobře věděl, když ho místo sebe nastrčil před mikrofony a kamery. „Pan Prymula je odborník,” opakoval stále premiér. A takové odborníky mají přece čeští voliči rádi.



Ještě před měsícem expert Roman Prymula prohlašoval, že je třeba si vzít příklad z „některých asijských zemí”, které přijaly drastická opatření ve snaze zabránit šíření viru, a to včetně masového sledování lidí a přísných trestů lidem bez roušek. Podle Prymulova stanoviska ze začátku března v Česku panuje jakási „hyperdemokracie”, kvůli které hrozí, že se virus rychle rozšíří. A občany vzápětí ještě varoval, že do zahraničí se nepodívají třeba i několik let.

Avšak o měsíc později se hlavní český epidemiolog vytasil s novinkou. Prý se spletl a nechal se nachytat smyšlenými daty od čínských soudruhů. Z Prymuly se v mžiku stal hyperdemokrat. Populaci je podle něj třeba naopak pořádně „promořit”, aby získala masovou imunitu.

To bylo těsně před Velikonocemi, kdy navíc Prymula s ministrem zdravotnictví Vojtěchem národu oznámili, že jsme z toho nejhoršího venku a je třeba rychle otevřít hobbymarkety a opravny bicyklů. „Musíme se na to teď dívat také trochu politicky, nelze to takto držet donekonečna,” konstatoval uvědoměle někdejší adept vojenského lékařství československé lidové armády.



Lidé pak logicky ze svých úst hromadně strhali své ručně ušité roušky. Po náležitém promořování u regálů zahradní techniky se konečně začali družit a nedočkavě se chopili půllitrů a kornoutů u okének. „Tak takhle tedy ne,” zvolal svým přísným hlasem plukovník Prymula. Občané prý podle něj během Velikonoc zcela ztratili zábrany a „sociální distance byla podstatně kratší, než bylo potřeba”. Tak teď je to snad každému z vás jasné, jak se má chovat!

Je ale fér Romanu Prymulovi přiznat i nějaké ty zásluhy. Určitě obohatil českou veřejnou debatu o některé dříve nepoznané výrazy jako třeba hyperdemokracie, sociální distance či promořování, které se jistě stane letos slovem roku. Za to si pan plukovník bezpochyby zaslouží státní vyznamenání, které pro něj k 28. říjnu ​už chystá prezident Miloš Zeman. A pan plukovník se skromně nechal slyšet, že by vyznamenání přijal. Snad díky po domácku vyráběným rouškám všechno dobře dopadne a na podzim budeme moci s panem plukovníkem slavit.