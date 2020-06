Revolut is greedy

V mladistvém stádiu nadšení jsou fintechové firmy ochotné spokojit se s minimálním ziskem, aby přilákaly co nejvíc uživatelů. Jak dospívají, začíná je pokoušet vidina většího zisku. Stejně jako ostatní bankéři poznávají, že zisk je jediné a největší měřítko úspěchu ve finančním světě.

Fintechová firma Revolut, která se specializuje na levné přeshraniční platby a nedávno přesáhla celosvětově dvanáct milionů uživatelů, možná má i jiné důvody, proč zdražuje. Celosvětový útlum mezinárodního obchodu velmi pravděpodobně snížil počet plateb mezi uživateli a omezil tak příjmy Revolutu (respektive zvýšil náklady). Firma vydělává hlavně na „spreadech“ při konverzi měn. Na rozdíl od klasických bank si například za směnu euro-koruna neúčtuje 90 haléřů za euro, ale jen desetiny haléřů.

Pro mnoho uživatelů byla právě tato přednost určující, společně s obrovskou uživatelskou přívětivostí. Útlum byznysu (Revolut poskytuje platební služby i malým firmám) firmu zřejmě donutil ke škrtům, kdy v Polsku či Portugalsku propouští své zaměstnance. A zdražuje své služby, protože kalkuluje, že lidé aplikaci nepřestanou používat, zdraží-li o pár procent.

Od 12. srpna tak při konverzi měn zaplatí 0,5 procenta uživatelé základního účtu, když překročí měsíčně limit 25 tisíc korun. Dále budou platit víc za směnu deviz o víkendech – oproti 0,5 procenta je to jedno procento u hlavních světových měn. Platbu z účtu mimo SEPA prostor mají první zdarma, druhá stojí nově 15 korun. A nakonec si připlatí za některé mezinárodní platby, pokud provedou platbu do jiné země v jiné než národní měně (například americké dolary do Brazílie): bude je to stát 150 korun.

Přišel čas dospět a inkasovat zisky. Revolut si uvědomuje, že musí být výrazně profitabilní, aby jeho hodnota dál rostla, a také aby přežil celosvětový útlum ekonomiky. Skončila zábava, přichází pragmatický střední věk.