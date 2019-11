Radary prý budou. Z nebe, nebo z pekla?

Ministerstvo obrany chce letos začátkem prosince po třinácti letech od zmapování trhu podepsat nákup osmi izraelských radiolokátorů MADR. Jak se ministerstvo obrany svěřilo před několika dny, vše je připraveno k tomu, aby první prosincový čtvrtek mohla česká a izraelská strana podepsat smlouvu za 3,5 miliardy korun včetně DPH. Díky ní Praha získá osm 3D radarů ELM 2084 MMR. První zařízení by pak měli vojáci obdržet nejpozději na začátku května 2021.

Pokud k podpisu skutečně dojde, bude to dobrý signál. Lubomír Metnar splní svůj slib, i když tedy s ročním zpožděním. Tohle ale není pro hnutí ANO žádná míra - vzpomeňme si, jak dlouho šperkovala kontrakt polozapomenutá estrádní dvojice Martin Stropnický & Daniel Koštoval. Pro připomenutí - to, že si armáda koupí právě izraelskou technologii, oznámil Stropnický už v prosinci 2016, a pak jen couval a hledal nejroztodivnější výmluvy.

Ani schválením z téhle akvizice nezmizí kontroverze. Ministerstvo obrany stále jasně neřeklo, čím konkrétně produkt ELM 2084 MMR porazil konkurenci, z jakých přesných důvodů byl předchozí mezivládní obchod zrušen, a především by měl Metnar jasně obhájit, proč se po stornování oné původní zakázky rozhodl k přímému jednání s Izraelem.

Pokud by šlo o kontrakt, na nějž měli resortní úředníci málo času, ukvapené jednání ministerstva by se dalo chápat. Ovšem v tomhle případě se obrana do svízele dostala vlastním zaviněním a dumáním. Nepochopitelně vypadá už jen fakt, že marketingovou informaci na radary MADR - tedy přehled trhu a existující produkty - ministerstvo vypracovalo už v roce 2006.

Otázka je také to, jakým způsobem obrana vyřeší navazující kontrakt na opravy a údržbu, o němž zatím nikdo nemluví. Nepůjde o nic malého, i tahle smlouva, zaručující dvacetiletý provoz zařízení, by mohla přesáhnout tři miliardy korun. Možná se Praha v rámci úspor dohodne na společném servisu s Bratislavou, která se také rozhodla pořídit 3D radary z Izraele. Ostatně je to právě Metnar, kdo chce zlomit prokletí a v oblasti obrany spolupracovat s visegrádskými zeměmi.

A velmi nemile vnímají zpoždění, které hnutí ANO způsobilo, vojáci. Nové radary potřebovali mít na konci roku 2017. S tím mimo jiné počítal i program financování nákupu, jehož neustálé přesouvání dělá v resortní kase citelnou neplechu.

Jestli izraelské radary budou báječným dárkem od Mikuláše, nebo spíš nemilým překvapením od čerta, se teprve ukáže.

