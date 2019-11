Putin míří těsně vedle

Ne, že by nehrozily různé odstředivé tendence, jejichž zárodky jsou v řadě postojů už současných politiků cítit. Ale o dotace opravdu nejde. První z nových zemí EU, která přijde díky svému zbohatnutí o nárok na podporu z kohezních fondů, bude bezpochyby Česko. Ale když se podíváme na to, co dotace přinesly, můžeme celkem přesvědčivě konstatovat, že jejich konec nebude žádným velkým dramatem.

To, jak jsme od vstupu do Unie ekonomicky získali, je totiž důsledek volného vstupu na obrovský trh EU a nikoli eur použitých z velké části na zbytné statky v podobě různých vzdělávacích programů a podobných obskurních akcí či cyklostezek, z nichž země rozhodně nebohatne.

Ani ta Británie totiž neodešla kvůli tomu, že moc platila a málo dostávala, ale protože přišla o tak velký díl suverenity ve věcech dotýkajících se každodenního života, že to voliče už příliš popouzelo. Měli pocit, že náklady, a zdaleka nejen ty snadno vyčíslitelné librami, převýšily výnosy.

A tohle samozřejmě hrozí i jiným zemím, včetně těch z našeho regionu. Zatěžování členských států společnou evropskou politikou podporovanou migrací a pokusy o společnou azylovou politiku, která by vzala občanům právo rozhodovat, koho nechají žít ve vlastním domě, zběsilé ekologické regulace neodpovídající technologickému pokroku a ekonomickým možnostem jednotlivých zemí a další zásahy do zbytků suverenity členských států jsou hrozbou pro integritu Unie.

To samozřejmě nakonec může udělat Putinovi radost. Ale v rukou to máme sami v našem tolik vzývaném klubu.

