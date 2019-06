Komunisti šíří nesmysly, vláda i armáda mlčí

V posledních týdnech je ministerstvo obrany háklivé. Když si někdo z novinářů nebo insiderů dovolí upozornit, že kroky v důležitých nákupech nejsou tak úplně srozumitelné nebo logické, resort rychle vydá tiskovou reakci nebo rovnou podobné názory odmítne.

Jenže když se myšlenek - a to tedy řádně scestných - dopustil Vojtěch “Falmer” Filip (KSČM), Metnar a celý resort musí mlčet. Komunisté jsou přece stranou, na níž stojí současná vláda, a tak se jim neodporuje. Byť by se Filipovy názory daly velmi jednoduše rozprášit jako fantasmagorická pohádka nepoučeného Ivánka.

Filip minulý týden sepsal a vydal zamyšlení, které se dá shrnout velmi jednoduše. Proč kupovat nové a drahé americké vrtulníky od společností Bell Helicopter či Lockheed Martin-Sikorsky, když ruské Mi-24 jsou stále dobré a používá je řada evropských zemí.

Jako jeden z protiargumentů například Filip uvádí, že USA nemají o spolupráci s Českem zájem (vychází z toho, že v Aeru Vodochody končí výroba kabin pro stroje Black Hawk), tak proč od nich něco kupovat. Nevím, jestli to pan poslanec tuší, ale Aero Vodochody je už dávno soukromou firmou. Tohle je prostě obchod a tržní ekonomika a nemá s tím co dělat politika. Chápu, že plánovaní v rámci RVHP a Varšavské smlouvy bylo o něčem jiném, nicméně pan Filip by měl vědět, že dnes se zbrojní byznys řídí jinými pravidly.

Filip si myslí, že stroje Mi-24 (i transportní Mi-17/171š) mohou v českých vzdušných silách sloužit mnoho dalších let. To určitě můžou. Jenže pod jedinou - a poměrně zásadní - podmínkou. Že státní podnik LOM Praha bude i nadále závislý na Rusku a jeho společnostech dodávajících náhradní díly. A co všechno může tohle nepřirozené vazalství (Česko je členem západních struktur) obnášet, ukazuje aktuální situace na Slovensku. Nechtěl by si pan poslanec zavolat do Bratislavy, aby zjistil, jak nyní Moskva komplikuje opravy strojů Mi-17 v Leteckých opravnách Trenčín?

Další nesmysl je to, když komunista tvrdí, že letectvo nákupem amerických helikoptér ztratí schopnosti, protože Mi-24 používají řízené střely, zatímco nové vrtulníky tuto výzbroj mít nebudou. Vojtěch Filip nejspíš mluví o protitankových střelách Šturm a Falanga, které mohly nést některé verze strojů Mi-24. Jenže tyhle střely už se dávno nevyrábí. Mimochodem i proto se v roce 2003 spojilo Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a chtěly vrtulníky modernizovat. Nakonec z toho sešlo. Obvyklá výzbroj českého Mi-24 tak čítá kanon a několik neřízených raket v podvěsu.

To nejhorší na celé věci ale nejsou proruské a mylné Filipovy názory. On jen splnil to, co od něj stárnoucí voliči, bývalí příslušníci ČSLA a moskevští posluhovači očekávají. Tragické jsou spíš postoje ministerstva obrany a celé vlády. Lubomír Metnar ani Andrej Babiš totiž nejsou v pozici, kdy by mohli komunisty rychle odpálkovat. Vzhledem k tomu, že je Babiš pustil k moci a bez nich by nic neprosadil, musí si Filipa a jeho kolegy hýčkat.

Kdyby navíc hnutí ANO od počátku vedlo nákup vrtulníků přehledně a srozumitelně, mohlo mít teď v ruce argumenty, proč chce koupit americké helikoptéry. Jenže nemá k dispozici zhola nic, čím by kritiku jednou a provždy utišilo. Pět a půl roků poté, co Babiš osedlal ministerstvo obrany, je to k pláči.

A co na to sama armáda, která na sociálních sítích jindy upozorňuje, že ví, co chce, a že modernizace je nutná? I ona musí držet krok a ústa. Komunistům se přece už ani na generálním štábu neodporuje.

