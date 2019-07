Příroda si došlápla i na českou armádu

Jak ukázala čerstvě zveřejněná výroční zpráva, ani stromy v českých a moravských újezdech nedokážou vzdorovat extrémnímu suchu a nájezdům lýkožrouta. Loňský zisk Vojenských lesů a statků (VLS) činil podle uzávěrky 75,3 milionu, zatímco ještě v roce 2017 vygeneroval podnik zisk před zdaněním ve výši 443 milionů korun.

Tak razantní pokles znamená hned několik věcí. A ani jedna není pro ministerstvo obrany jako zřizovatele VLS nijak příjemná. Především jde o to, že resort se musí na mnoho příštích let rozloučit s tím, že by si rozpočet vylepšoval dividendami ze zisků VLS, jak tomu bylo v minulosti. I když armádní lesáci mají několik stovek milionů uspořených a letos nemusí ministerstvu obrany odvádět žádné peníze, resuscitace zdecimovaných lesů bude velmi dlouhá a velice nákladná.

Ve chvíli, kdy vláda začíná spořit, kde se dá, a každý resort musí složitě hledat způsoby, jak do své kasy dostat potřebné peníze, bude pro obranu takový výpadek dost citelný. Snadno může dojít i k tomu, že VLS bude navíc od ministerstva obrany žádat finanční injekce na záchranu a výsadbu nových lesů. Anebo navyšování objemu zakázek, které pro resort dlouhodobě dělá (především ostrahu základen).

Ženich prolezlý kůrovcem. Připravuje se fúze státních lesů s vojenskými

Kůrovcová kalamita decimuje dřevařské hospodaření. Nejvíc tím trpí kasa Lesů ČR. ( Autor: čtk )

Dalším faktem je, že pyšné řeči popisující, jak by si zaměstnanci státního podniku Lesy ČR měli brát příklad z vojenských lesáků, už neplatí. Byť se způsob jejich hospodaření může lišit sebevíc, brouk ani sucho si nevybírá. Všechno bere kobercovým útokem.

A do toho všeho přichází nápad, o němž týdeník Euro psal na začátku července. Tedy sloučení VLS s Lesy ČR. Oba podniky jsou ale nyní natolik zdecimované, že není vůbec jasné, jestli by další byznys Vojenských lesů a statků - tedy zemědělství, rybníkářství a především ostraha objektů ministerstva obrany - dokázal jejich společné hospodaření držet nad nulou.

I když má teď ministr Lubomír Metnar na stole jiné priority a stav lesů ve vojenských újezdech je nejspíš pod jeho rozlišovací schopností, bobtnání tohoto problému se samo od sebe nezastaví. Jednoduché výměny v čele podniku, jako to Metnar udělal u jiných společností, se kůrovec ani sucho nezaleknou. Ministerstvo musí spolu s VLS připravit dlouhodobou strategii. A především si přiznat, že nic levného to nebude. Tedy pokud nechce mít ze cvičišť a újezdů vyprahlé pláně.

