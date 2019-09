Příliš nízké úroky

Česká národní banka reagovala na prudký růst cen nemovitostí v minulých letech, což strážce finanční stability interpretoval jako riziko pro hypotéční banky a zavedl nové limity, aby cestu k levnému úvěru zamezil lidem, kteří by mohli mít v budoucnu problém se splácením.

Jenže jako každá administrativní regulace, která má nahradit normální tržní nástroje, tedy v tomto případě citelně vyšší úrokové sazby, i toto opatření funguje jenom částečně. Hypoték bude méně a budou bezpečnější, ale právě kvůli nízkým sazbám nedošlo k cenové korekci u nemovitostí a poptávku dál táhnou zahraniční investoři a nemovitostní fondy.

Riziko se z hypotéčních bank přeneslo do jiných částí finančního sektoru, kde střádalové hledají ochranu pro své úspory před znehodnocením. Do institucí, které tuto poptávku udržující ceny nadhodnocené do značné míry financují.

Úroky prostě měly být dávno výše a nemovitostní trh mohl být zklidněný i bez regulací. Lze sice pochopit, že se centrální banka po opuštění devizových intervencí bála prudkého posílení české měny, které by mohlo podrazit ekonomiku, a toho, jak se bude dál chovat ECB.

Zájem o hypotéky opadá. Průměrná sazba v srpnu klesla na 2,61 procenta

Ale zjevně žijeme v jiné situaci. Koruna je evidentně od dění v eurozóně citelně oddělená. Když i po posledních krocích ECB dál narostl úrokový diferenciál a Evropa spouští kvantitativní uvolňování bez toho, že by česká koruna posilovala, tak si zjevně ostřejší měnovou protiinflační politiku můžeme dovolit. Zvláště, když se ceny bydlení stávají docela nepříjemným politickým problémem.

