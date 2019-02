Komentář: Přidat a známkovat

Je dost zvláštní, když někdo prosazuje hloupý návrh, který poškodí nejvíc jeho samého. A přesně to teď dělá hejtmanka Karlovarského kraje a šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO), když vyžaduje po ministrovi školství Robertu Plagovi, aby zavedl tzv. cut-off score u přijímání studentů na všechny střední školy. Prostě student, který by u zkoušek nedosáhl stanovené hranice bodů, by měl smůlu a šel by na učňák.

Hejtmanka Vildumetzová chce údajně zlepšit špatnou úroveň středního školství, jehož zřizovateli jsou kraje. To prý potvrzuje cifra 36 procent studentů, kteří u maturity neuspěli. Ono to ale tak horké není - po opravném termínu nemá v ruce maturitní vysvědčení jen 12 procent studentů, kteří se zkoušce dospělosti podrobili. Hejtmani by si ale měli především uvědomit dvě věci: čím vzdělanější obyvatelé, tím bohatší stát, a pokud chtějí zlepšovat kvalitu školství, měli by se zaměřit víc na učitele než na děti. Ve sportu je nám tak nějak jasné, že dobrý sportovec potřebuje dobrého trenéra, tak proč ne ve škole? V Americe každý rok žáky testují, a pokud mají skóre pod 50 procenty státu, škola vyšle jejich učitele na kurz. Když se to opakuje třikrát, je suspendován. Takže nejdřív učitele slušně zaplaťme a pak se zaměřme na jeho rozvoj.

Náměstek školství Pícl: Na nové přijímačky by doplatily nejchudší regiony

Karlovarská hejtmanka by si také měla uvědomit, že její kraj by byl jedním z těch, který by na cut-off score doplatil. Nižší socioekonomická a vzdělanostní úroveň kraje by znamenala, že právě tam by nebyli na střední školy přijati ti, kteří by na ně měli, ale jejich startovací podmínky nebyly právě ideální. Problém českého školství už tak je, že neumí odbourat závislost dosaženého vzdělání dítěte na rodinném zázemí.

Ano, nahnání „slabších kusů“ na učňáky by asi na chvíli sanovalo nedostatek dělníků ve fabrikách. Ale on vám stejně nikdo negarantuje, že takový vyučený zámečník zůstane u fochu a nepůjde radši dělat třeba pingla. A stejně tak nikdo s jistotou neřekne, jestli opravdu v továrnách budoucnosti bude potřeba hromada dělníků, nebo většinu úkonů zvládnou stroje.

Čtěte také: