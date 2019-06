Piráti v bulharském dresu

Pavel Páral Autor: Euro.cz

Tématem těchto dní je bezesporu to, jak Andrej Babiš škodí zemi a jak moc lidí by ho rádo vidělo mimo politiku. To má bezesporu své opodstatnění a tlačit na změnu poměrů je zcela na místě. Druhou věcí však je, že i ti, kteří by chtěli dotačního miliardáře u moci vystřídat, podnikají kroky, které vážně poškozují zájmy této země.