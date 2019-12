Komentář: Panák a naolejované sele

„A proč bychom vám měli věřit?“ zeptal se britského premiéra jeden z diváků v televizním studiu, a nebyl by to Boris Johnson, kdyby z toho nevyklouzl. To zvládá natolik brilantně, že jej David Cameron už před časem přirovnal k„naolejovanému seleti“, které dovede proklouznout pod rukama způsobem, který je běžným smrtelníkům odepřen.

Byla v tom jistá dávka ironie smíchané s respektem. A Boris v televizní debatě se svým labouristickým soupeřem o premiérské křeslo Jeremym Corbynem provedl praktické ukázky toho, že této „pochvale“ nezůstává nic dlužen.