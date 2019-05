Opatovo první výročí a všechno při starém

Kdy to bylo na obraně za posledních pět a půl roku, co ji vede hnutí ANO, nejzábavnější? Jednoznačně loni na jaře, když dveře do zatuchlého salónu vyrazila Karla Šlechtová, zmáčkla stopky na svých velkých hodinkách a začala trhat rekordy.

Jedním z jejích bleskových kroků byl i návrh na jmenování Aleše Opaty náčelníkem generálního štábu. Do čela armády se vyhoupl 1. května 2018. Bylo to velmi příjemné zpestření a oživení, Opata totiž představuje úplně jiný typ generála než jeho předchůdce Josef Bečvář. Opatův nástup tak logicky vyvolal řadu očekávání.

Po jeho prvním roce je však třeba říct, že změny nejdou vůbec rychle. Minulý týden, kdy generální štáb sezval novináře k bilanční tiskové konferenci, se Aleš Opata mohl pochválit tím, jak dobře pokračuje nábor (byť vojsko dál rychle stárne), jak se díky rámcovým smlouvám daří plnit výstrojní sklady, a že doby, kdy chyběly neprůstřelné vesty, jsou už naštěstí pryč.

Když ale přišla řeč na strategické vyzbrojovací zakázky, krčilo se rameny. Za poslední rok se totiž nijak výrazně nepřiblížil onen moment, kdy by vojáci mohli dostat nové 3D radary MADR, víceúčelové vrtulníky západní výroby, samohybné houfnice nebo pásová bojová vozidla. Přitom právě tyhle velké nákupy mají být zásadními momenty, které přiblíží českou armádu západním standardům.

Generální štáb nechce strategické tendry komentovat s vysvětlením, že jde o práci ministerstva obrany. Že úloha vojska končí v tom okamžiku, kdy ministerským úředníkům předají své požadavky a specifikace. To může být pravda, ale není po sedmi a více letech, kdy se o obchodech jen mluví a ministerstvo se zacyklilo v časové smyčce, správný okamžik na to, aby velení armády politikům a vládě jasně řeklo, že je čas bouchnout do stolu?

Hra na nakupování: armádní kontrakty jsou nad síly hnutí ANO

Za pár týdnů oslaví rok ve funkci i ministr Lubomír Metnar. Ten se loni v červnu uvedl třeba tím, že slíbil, že nákup izraelských radarů MADR podepíše “stoprocentně” do konce roku 2018. To byl moc hezký úvod, ale svá slova nesplnil.

Pokud duo Opata & Metnar co nejrychleji nešlápne na pedál, přijde o veškeré ambice a dostane se na úroveň svých nerozhodných a přešlapujících předchůdců Stropnický & Bečvář. Což by po nadějném startu byla velká škoda. Hlavně tedy pro české vojáky.

