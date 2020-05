Novináři testují znalosti politiků: Je to podraz, nebo dobrá práce?

Redaktorka televize CNN Prima News tento týden zaskočila ministryni financí Alenu Schillerovou svou otázkou v angličtině. Chtěla prokázat, že ministryně lže, když popírá tvrzení Hospodářských novin, že neumí anglicky. Schillerová ale ze započatého rozhovoru v angličtině utekla a označila to za „mediální hon”. Mnozí čeští novináři televizi CNN Prima News gratulovali k dobré práci. Je ale dobré testovat politiky? A neoznámit jim to předem?

Předně je třeba říct, že tato debata je jakýmsi „vedlejším produktem” hlavního problému, a tím je to, že Alena Schillerová (zřejmě kvůli své nedostatečné znalosti anglického jazyka) ignoruje videokonference ministrů financí členských zemí Evropské unie. Na těchto konferencích se přitom řeší v době koronavirové karantény zásadní věci.

Souhlasíte s postupem redaktorky CNN Prima News? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Nicméně debata o tom, zda novináři mohou testovat politiky a jak to mají vlastně dělat, je stejně tak důležitá. V Česku totiž neexistují žádná všeobecně uznávaná pravidla, jak by měli novináři v eticky sporných momentech postupovat. A jakákoli debata o konkrétním případu tak novinářskou etiku může kultivovat. A přiznejme si: za pouhých 30 let svobodné žurnalistiky se zatím v širší diskusi nestačily probrat všechny možné problémy, na které může novinář při své práci narazit.

Předně je dobré zdůraznit, že úkolem novinářů je zjišťovat jakýkoliv rozpor mezi vyjádřením politiků a realitou. A jakmile existuje podezření, že politik nemluví pravdu, je nutné ho konfrontovat.

Ale zvolený způsob této konfrontace může velmi podstatně ovlivnit to, jaké informace se novinář dozví a zda vůbec budou pro veřejnost relevantní. Alena Schillerová se v případě „zkoušky z angličtiny” ze svého pohledu zcela logicky hájila tím, že redaktorka ji předem neřekla ani slovo o tom, že povede rozhovor v angličtině, a místo toho jí oznámila, že se s ní bude chtít bavit o pomoci evropských zemí aerolinkám.

Všichni asi tušíme, že Schillerová umí anglicky asi tak jako většina lidí v této zemi čínsky, ale jde o to, důvěryhodně to prokázat a navíc nedat politikovi šanci, aby upozorňováním na nedostatečnou morálku a etiku novinářů zpochybnil zjištěné informace. A to se právě v tomto případě stalo.

Lze samozřejmě předpokládat, že by Schillerová nikdy nepřistoupila na rozhovor, který by s ní redaktorka chtěla vést v angličtině. A oznamovat to ministryni předem tak nemělo smysl. Nicméně avizovat téma pomoci aerolinkám v situaci, kdy v rozhovoru jde úplně o něco jiného, je chyba. Té se Schillerová samozřejmě chytila tak, aby alespoň trochu omluvila svůj kvapný úprk.

V této situaci měla být jako téma rozhovoru avizována právě znalost angličtiny a televize měla ještě před testováním ministryni oznámit, co se chystá udělat. Tak by to probíhalo ve veřejnoprávní České televizi, která musí podle svého etického kodexu respondenta vždy podrobně seznámit s podstatou reportáže.

To se ale v případě CNN Prima News nestalo. Tato televize totiž není veřejnoprávní, ale soukromá. Striktní etická pravidla proto dodržovat nemusí. Cílem soukromých médií může být kromě obrany veřejného zájmu také reklama na vlastní produkt. To se v tomto případě na rozdíl od prokázání političčiny neznalosti angličtiny povedlo určitě.

Nicméně i novináři soukromých médií by měli více myslet na to, zda způsob, jakým informace zjišťují, neohrozí jejich samotné zjištění. Aby novinářská práce nezůstala takzvaně v polovině cesty. Aby po ní nezůstala pokud možno žádná pachuť či pochyby.