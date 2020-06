Not great, not terrible

Soudě podle míry spokojenosti českých občanů s aktuální politickou situací zažíváme zlaté časy. Na začátku koronavirové karantény podle dat výzkumné společnosti Kantar kladně hodnotilo politickou situaci až 61 procent dotázaných. Přestože už nadšení obyvatelstva nad tím, jak brilantně celou situaci politici zvládají, trochu opadlo, i tak zůstává spokojenost nebývale vysoko.

Nejdůvěryhodnější veřejnou osobou je přitom Roman Prymula, nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a někdejší šéf Ústředního krizového štábu, který ze své funkce musel uprostřed koronavirové pandemie odejít. Kvůli neshodám s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem byl nucen opustit i ministerstvo zdravotnictví. Přesto mu čeští občané věří nejvíc. Je zřejmě nejpopulárnějším českým úředníkem všech dob.

Jste spokojeni s aktuální politickou situací? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Může za to „aura vítězství”, která se kolem Prymuly vytvořila. Nebo lépe řečeno, kterou pomohl vytvořit Andrej Babiš. Předseda vlády při každé příležitosti neopomene zdůraznit, že jsme v boji proti koronaviru téměř světovými šampiony a situaci jsme zvládli „nad míru uspokojivě”.

Ano, situaci jsme zvládli. My všichni. Ale rozhodně ne politici, kteří museli zavřít celou zemi v okamžiku, kdy zjistili, že ve státních skladech leží pouhých několik desítek tisíc roušek a prošlých respirátorů, které by vystačily tak maximálně pro obyvatele jednoho okresního města. Situaci jsme tedy zvládli díky disciplinovanosti nás všech a umu v šití některých z nás. A to za obrovskou cenu, kterou ještě budeme muset zaplatit.

Česká ekonomika patří podle nejnovějších předpovědí OECD mezi pětici nejpostiženějších v Evropě, hned vedle té italské, britské či španělské. Když se tedy podíváme na to, jak strategie našich politiků zničila české hospodářství, vypadá to tu podobně, jako kdyby tu nebyly desítky, ale tisíce mrtvých.

Cena, kterou nás stála ochrana našich životů, tedy bude s přehledem nejvyšší v celé Evropě. V první fázi, v níž se bude schvalovat nový schodek letošního rozpočtu, si zatím budeme muset půjčit půl bilionu korun. Zdroje jsou.

Ale zjevně to nevypadá jako brilantně zvládnutá situace ze strany vlády. A to samozřejmě ještě zdaleka nejsme v bezpečí. Koronavirus se podle všech předpovědí na podzim může vrátit. Na vakcíně proti koronaviru se sice usilovně pracuje a „jackpot” chce vyhrát každý, kdo ve světě léčiv dnes něco znamená, ale cesta je to ještě trnitá a je v ní mnoho neznámých.

Spolu se seriálovým soudruhem Ďatlovem, zástupcem hlavního inženýra Černobylské jaderné elektrárny V. I. Lenina, to můžeme okomentovat slovy: Not great, not terrible.