Nechovejte se tu jako doma, přátelé. Toto není ruská ani čínská gubernie

Moskva i Peking zkoušejí, co všechno jim projde a co všechno vydržíme. Po Praze se promenádují ruští agenti se smrtícím jedem a personál čínské ambasády vyhrožuje našim ústavním činitelům, z nichž jeden za to už zaplatil smrtelným infarktem. A Češi stále jasně neřekli: Už dost!

„Мы от вас никогда не откажемся! никогда!!! My se vás nikdy nevzdáme! Nikdy!!!” hřímá Leonid Brežněv v podání skvělého Oleksandra Ignatuši v dílu televizní série České století z roku 1968.

Právě tato scéna se mi vybavila, když jsem sledoval, co se v Česku v posledních dnech děje. Tři čeští politici mají policejní ochranku, jeden z nich se dokonce musí skrývat v neznámém úkrytu. Podle oficiální verze kvůli ruskému diplomatovi, který před pár dny do Prahy přicestoval s kufříkem plným smrtícího jedu ricin.

Rusy rozpálily do ruda tři kousky českých komunálních politiků. Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) prosadil vznik pamětní desky Ruské osvobozenecké armádě, takzvaným Vlasovcům, kteří v květnu 1945 výrazně pomohli osvobodit Prahu od německých vojsk ještě před příjezdem Rudé armády. Vlasovci jsou přitom v Rusku považováni za válečné zločince kvůli jejich boji proti bolševikům a předchozí spolupráci s nacistickým Německem.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zase prosadil přejmenování náměstí Pod Kaštany v Praze 6, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova, kritika Putinova režimu zavražděného v Moskvě před pěti lety.

A do třetice starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) prosadil odstranění sochy sovětského vojevůdce Koněva, která byla vztyčena v roce 1980 jako „poděkování za osvobození”. Koněv přitom v květnu 1945 přijel už do prakticky osvobozené Prahy, a to i díky Vlasovcům.

Přímým důsledkem příjezdu Koněva a jeho armády bylo naopak zatýkání československých občanů ruského původu, kteří uprchli z Ruska po bolševické revoluci v roce 1917. Zatčen a odvlečen byl 12. května 1945 i československý generál Sergej Vojcechovský, legionář, velitel I. armády během Mnichovské krize a protektorátní odbojář. Zemřel v gulagu v roce 1951 oficiálně na „sešlost věkem“.

Rusko vůbec nedokáže překousnout, že si jeho někdejší gubernie dělá, co chce. A nezmůže s tím nic ani Moskvě nakloněný český prezident Miloš Zeman, ani nejbohatší Čech Petr Kellner, jehož obchody s Ruskem by podle mínění některých politiků a byznysmenů možná měly být nadřazeny nad národní zájmy Česka.

Taková míra svobody je pro vojenské totalitní myšlení ruské generality nepochopitelná. Proto zoufalý ministr obrany Sergej Šojgu vyzývá alespoň k trestními stíhání Koláře a další českých politiků na ruském území a vysílá agenta s jedem, který má očividně sloužit jako varování.

Slova ministra zahraničí Tomáše Petříčka o tom, že pokud se něco zmíněným komunálním politikům stane, vyvodí z toho česká strana „adekvátní reakci”, jsou stejně bezzubé jako prohlášení premiéra Andreje Babiše o tom, aby se Rusko nevměšovalo do českých záležitostí. Je to zoufale málo a Česko by mělo přejít od slov k činům. Třeba konečně výrazně zredukovat početnou ruskou diplomatickou misi, na jejíž zpravodajské cíle dlouhodobě upozorňuje ve svých zprávách BIS.

A pak je tu Čína, další mocnost, která si myslí, že si v Praze může dělat, co si zamane. A to především díky novodobým kolaborantům z řad nikým nevolených hradních úředníků. Mynář s Nejedlým už tady několik let obchodují s českými národními zájmy za tichého přihlížení voličů. I proto si pak čínský velvyslanec dovolí vyhrožovat předsedovi českého Senátu Jaroslavu Kuberovi, který zřejmě i kvůli tomuto nátlaku brzy poté dostal infarkt, jemuž následně podlehl.

Troufám si tvrdit, že Česko za posledních 30 let nebylo v takovém područí východních autoritářských režimů. Zatímco značná část české politické scény straší tím, že postupně přicházíme o suverenitu kvůli svému členství v Evropské unii, my se potichu stáváme poslušnými vazaly Východu. Rusko a Čína se tu začaly chovat jako doma. I když se nás nikdy nevzdají, my bychom se jim vzdát rozhodně neměli. ​